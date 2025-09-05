DEPORTE FIESTA Y FAMILIA  YA INICIÓ LA 21° PESCA NACIONAL E INTERNCIONAL DEL DORADO EN LA ISLA DEL CERRITO

El Gobierno y la Policía del Chaco garantizan que el evento será seguro y para toda la familia.

Esta mañana, el Ministro de Seguridad, doctor Hugo Matkovich, realizó el lanzamiento del nuevo operativo por la XXI Pesca Nacional e Internacional del Dorado en la Isla del Cerrito junto al Jefe de la Policía, Comisario General ® Fernando Javier Romero, el subjefe, Comisario General Manuel Victoriano Silva, el Director Ejecutivo del CEAC, Comisario General Cristian Antonio Durand y los más de 200 efectivos que trabajarán para la seguridad del evento.

En total serán 220 policías los que cubrirán la seguridad durante todo el evento con casillas y controles fijos, y corredores seguros con motos y patrulleros para la prevención de siniestros, animales sueltos, controles de alcoholemia y prevención de delitos en general. “Hay que poner todo el esfuerzo para que los visitantes y las familias se sientan seguras”, expresó el Ministro de Seguridad frente a los medios de comunicación que estuvieron en el lugar.

“Tenemos mucha experiencia en estos eventos masivos”, sostuvo mientras mencionaba los exitosos operativos de La Bienal 2024, la Cabalgata de La Fe y otros eventos multitudinarios en los que la seguridad fue garantizada para todos los participantes y familias chaqueñas, como así también los visitantes de otras provincias.

Cabe destacar que, en esta edición de la Pesca del Dorado compartirá fecha con el celebro por el aniversario de la Isla del Cerrito y habrá actividades importantes de celebración según detalló el Matkovich, tales como la inauguración del centro de monitoreo de última generación.

De esto también participarán agentes de la Comisaría local, Escuela de Policía, Búsqueda de Personas, Información de Personas Extranjeras, Consumos Problemáticos, Policía Caminera, Canes, Infantería, Cuerpo de Operaciones Especiales, Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario y la flamante Patrulla Fluvial. Todas estas unidades trabajarán mancomunadamente para que, en palabras del ministro: “Sea una verdadera fiesta, como nos pide el gobernador”.

