BARRANQUERAS DETIENEN A UN HOMBRE CON COCAÍNA Y MÁS DE 200 MIL PESOS

Un hombre de 31 años fue detenido esta mañana en Calle Ceibo al 1700, por personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas. La intervención policial se dio tras el aviso de un vecino.

A las 10:30, los uniformados que realizaban patrullajes preventivos, fueron demorados por un hombre quien indico a un sujeto, que se encontraba comercializando estupefacientes. De inmediato, se acercaron a esta persona, quien al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, siendo demorado.

En su poder tenía 68 envoltorios con una sustancia blanca, $233.000 en efectivo y un celular Samsung.

Posteriormente se dio intervención al personal de Micrográfico, quien realizo la prueba de campo arrojando como resultado cocaína con un peso de 25 gramos de cocaína.

La Fiscalía Antidrogas N° 1 ordenó su aprehensión.

