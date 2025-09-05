PUERTO EVA PERON FRUSTRAN ROBO A UNA ESTANCIA: TRES DEMORADOS Y GRAN CANTIDAD DE OBJETOS RECUPERADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los uniformados realizaban sus recorridas y vieron salir a estos hombres con bolsos.

Este viernes a las 4, durante tareas preventivas en jurisdicción de la Ruta Provincial N° 3, personal de la Comisaría Puerto Eva Perón sorprendió a tres hombres en pleno acto delictivo, saliendo por los alambres perimetrales de una estancia con diversos objetos cargados en un vehículo estacionado en la ruta.

Los demorados de 52, 27 y el conductor del automóvil Chevrolet Prisma blanco, un hombre de 68 años.

Entre los elementos recuperados se encontraban electrodomésticos, artículos de cocina, montura de cuero, medicamentos veterinarios, correajes y bolsos de distintas marcas, entre otros.

Conforme lo dispuesto por la Fiscalía N° 2, a cargo de la Dra. González de Pacce, se procedió al secuestro de los bienes y del vehículo, y se notificó la aprehensión de los involucrados, quienes fueron alojados en la Comisaría La Leonesa.

