CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA

Como cada 5 de septiembre, la Municipalidad de Juan José Castelli celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena, en homenaje a Bartolina Sisa, mujer Aymara que, junto a Túpac Katari, encabezó la resistencia en defensa de las comunidades del Alto Perú.

El acto se realizó en el Centro Comunitario de Quinta Cuatro, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género.

Participaron de esta importante jornada el intendente Pío Sander, la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender, la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, el secretario de Cultura y Turismo Rubén …, junto a miembros del gabinete municipal.

👤 En su mensaje, el intendente Pío Sander felicitó a las mujeres en su día y señaló:

“Hoy es un día muy especial, estamos aquí reconociendo a la mujer indígena, generando espacios de encuentro y reflexión para abordar problemáticas y buscar soluciones en conjunto. Siempre venimos haciendo de manera conjunta capacitaciones en oficios, como los talleres de repostería, costura, reparaciones motos soldadura y espacios para artesanas, porque buscamos generar cambios que fortalezcan a nuestras comunidades”.

📖 Por su parte, la subsecretaria Solange Sander realizó una reseña histórica sobre la importancia de la fecha, señalando:

“Este día nos invita a reflexionar y reconocer el legado de Bartolina Sisa, pero también a visibilizar la lucha de las mujeres indígenas en el presente. Ustedes han sido y continúan siendo protagonistas en la defensa de sus pueblos, territorios, lenguas y culturas. Conmemorar esta fecha es reafirmar la diversidad cultural, valorar sus aportes y promover sus derechos y participación en todos los ámbitos”.

✨ Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a mujeres de la comunidad, homenajeando a quienes, a través de su cultura, tradición y lucha diaria, mantienen vivas sus raíces y nos inspiran a seguir adelante con orgullo y dignidad.

👉Solange Sander expresó:

“Queremos reconocer a estas mujeres por su labor y dedicación en el día a día, y en ellas, a todas las mujeres de nuestra comunidad”.

