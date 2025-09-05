SANDER VISITA A PRODUCTORES QUE SOLICITARON EL SERVICIO DE LABOREO DE SUELO Y REPRESAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la jornada de este viernes 5 de septiembre, el intendente Pío Sander, acompañado por la secretaria de Producción y Desarrollo Local Jessica Kloster, visitó a productores que solicitaron el servicio de romeada y construcción de represas.

Aprovechando las condiciones propicias, las maquinarias de la Municipalidad de Juan José Castelli realizaron importantes intervenciones en los parajes Río Muerto, El Recreo, Los Placeres y La Tigra.

Durante la recorrida, el intendente dialogó con los pobladores y verificó los trabajos que se llevan adelante, recibiendo el agradecimiento de las familias rurales que habitan en zonas alejadas y que, en muchos casos, carecen de recursos y herramientas para llevar adelante estas mejoras.

Mario Acevedo, uno de los productores beneficiados, expresó:

“Yo soy ganadero hace mucho que esperaba esta ayuda, agradezco al intendente por por venir a compartir y por el trabajo que hacen para la gente del campo , ahora solo esperamos que llueva,”.

Estos trabajos de construcción de represas son fundamentales para la cosecha de agua y el almacenamiento del recurso, permitiendo a los productores afrontar la temporada de verano y las épocas de sequía con mayor seguridad.

De esta manera, el municipio acompaña con acciones concretas a los hombres y mujeres del campo, fortaleciendo la producción y el arraigo en cada paraje.

