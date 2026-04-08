SAENZ PEÑA ESCLARECIERON UN HURTO Y RECUPERARON NUMEROSOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS

Intervino efectivos de la Comisaría Cuarta junto a distintas unidades operativas, bajo directivas de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3.

En un procedimiento realizado este martes por la mañana, los efectivos del Servicio Externo del Departamento 911, División Patrulla Preventiva y Comisaría Cuarta de Sáenz Peña esclarecieron un hurto y secuestraron una gran cantidad de elementos sustraídos.

Se llevó a cabo en el barrio Colón, en el marco de una investigación iniciada el pasado 15 de marzo. Durante la intervención, los agentes procedieron al secuestro de diversos objetos, entre ellos cubiertas, cables, herramientas, electrodomésticos, artículos personales, elementos deportivos y una bicicleta, todos vinculados a una causa por supuesto hurto.

Entre los bienes recuperados se destacan una hidrolavadora, una pava eléctrica, una juguera, una planchita de cabello, herramientas de mano, auriculares, una fuente de alimentación de PC, zapatillas y otros elementos de uso cotidiano, además de un caño de escopeta.

Por disposición del fiscal interviniente, se ordenó la restitución de los objetos al damnificado, un hombre de 48 años, quien había denunciado la sustracción horas antes del procedimiento. La entrega se realizó previo reconocimiento formal de los bienes recuperados.

La investigación continúa a fin de determinar a los responsables en el hecho.

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