RESISTENCIA DEMORAN A UN HOMBRE QUE LLEVABA DOS TELEVISORES: INVESTIGAN SU PROCEDENCIA

Hoy al mediodía, efectivos de la Comisaría Octava de Resistencia demoraron a un hombre de 32 años durante un procedimiento preventivo realizado sobre avenida Vélez Sarsfield al 800.

El operativo fue llevado a cabo cerca de las 12, por personal del Servicio Externo, quienes, tras realizar tareas de prevención, interceptaron al ciudadano cuando trasladaba dos televisores sin poder justificar su legítima propiedad ni procedencia.

Como resultado, se procedió al secuestro de un Smart TV de 42 pulgadas y otro televisor de 32 pulgadas, ambos de color negro.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Magistratura en Turno, el demorado fue notificado de las actuaciones en libertad, supeditado a que no se registren denuncias vinculadas a los elementos secuestrados.

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