MARIO PERGOLINI DESTROZÓ A JAVIER MILEI POR SUS MENSAJES CONTRA EL PERIODISMO EN PASCUA: «¡SOS PRESIDENTE DE LA NACIÓN!»

El conductor cuestionó el tono del mandatario en redes sociales y su estilo confrontativo: “No podés manejarte así”.
El conductor y empresario Mario Pergolini volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y dejó una de las frases más resonantes de los últimos días al criticar su comportamiento público: “¡Sos presidente de la Nación!”. El comentario surgió en medio de un análisis sobre la fuerte presencia del mandatario en redes sociales y su tono confrontativo, un rasgo que se volvió habitual desde su llegada a la Casa Rosada. En ese contexto, Pergolini elevó el tono y remarcó que el rol institucional exige otra actitud.
“No podés manejarte así”, planteó el conductor, visiblemente molesto con el estilo del Presidente a quien cuestionó por sus constantes cruces con periodistas, dirigentes opositores y figuras públicas a través de plataformas digitales.
No es la primera vez que Pergolini critica a Milei. En intervenciones anteriores, ya había señalado que el mandatario debería enfocarse más en la gestión y bajar el nivel de confrontación. Incluso llegó a sugerir que el uso intensivo de redes sociales no es compatible con la responsabilidad de gobernar un país.
Las declaraciones se dan en un contexto donde el accionar comunicacional de Milei genera debate permanente. Mientras sus seguidores destacan su autenticidad y cercanía, sus críticos advierten sobre los riesgos de un estilo impulsivo desde la máxima investidura del país. La frase de Pergolini, breve pero contundente, terminó sintetizando esa discusión: hasta dónde puede un presidente sostener un tono de campaña una vez que ya está en el poder.