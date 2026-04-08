MARIO PERGOLINI DESTROZÓ A JAVIER MILEI POR SUS MENSAJES CONTRA EL PERIODISMO EN PASCUA: «¡SOS PRESIDENTE DE LA NACIÓN!»

El conductor y empresario Mario Pergolini volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y dejó una de las frases más resonantes de los últimos días al criticar su comportamiento público: “¡Sos presidente de la Nación!”. El comentario surgió en medio de un análisis sobre la fuerte presencia del mandatario en redes sociales y su tono confrontativo, un rasgo que se volvió habitual desde su llegada a la Casa Rosada. En ese contexto, Pergolini elevó el tono y remarcó que el rol institucional exige otra actitud.

“No podés manejarte así”, planteó el conductor, visiblemente molesto con el estilo del Presidente a quien cuestionó por sus constantes cruces con periodistas, dirigentes opositores y figuras públicas a través de plataformas digitales.

No es la primera vez que Pergolini critica a Milei. En intervenciones anteriores, ya había señalado que el mandatario debería enfocarse más en la gestión y bajar el nivel de confrontación. Incluso llegó a sugerir que el uso intensivo de redes sociales no es compatible con la responsabilidad de gobernar un país.