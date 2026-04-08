INVESTIGACIONES COMPEJAS  ALLANAMIENTOS POR FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, TERMINARON DOS DETENIDOS Y VARIOS SECUESTROS

La investigación inició se centró en recabar pruebas por una presunta falsificación de los documentos de guías y transporte.

Este jueves 2, los agentes de la división Investigaciones Complejas Interior de Juan José Castelli realizaron varios allanamientos bajo la investigación por la presunta infracción al artículo 292 del Código Penal Argentino vinculada a la falsificación de documentos. Se allanaron distintos domicilios, se logró el secuestro de varios elementos probatorios en la causa y se detuvo a un ciudadano. Las tareas policiales continuaron y, esta mañana, detuvieron a otro implicado en Fuerte Esperanza.

Los procedimientos iniciaron en la tarde del jueves 2 de abril. Se allanaron distintos domicilios de la ciudad y dependencias vinculadas a la actividad forestal, que surgió tras el secuestro de guías de productos forestales presuntamente apócrifas detectadas en Taco Pozo.

Los agentes secuestraron tres CPU, un pendrive, una notebook, dos celulares y documentación de interés para la causa. Además, condujeron a un hombre implicado. Asimismo, en oficinas vinculadas a un organismo nacional también se incautaron equipos informáticos que serán analizados como parte de la investigación.

El procedimiento se realizó con intervención de la Fiscalía Multifuero de Misión Nueva Pompeya, pero las investigaciones continuaron. Esta mañana, el personal de la Comisaría de Fuerte Esperanza detuvo a un segundo implicado en esta causa de “supuesta falsificación de documentos públicos”.

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