PRESIDENCIA ROCA SE PREPARA PARA RECIBIR CHACO JUEGA 2026

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, prof. Fabio Vázquez, recibió en las instalaciones del Polideportivo Jaime Zapata al intendente de Presidencia Roca, Gustavo Javier Martínez, con quien firmó un convenio de cooperación para fortalecer el desarrollo deportivo en la localidad.

Entre las acciones previstas, se destaca la realización de la tercera edición de “Chaco Juega”, donde Presidencia Roca será una de las sedes de las instancias zonales de la competencia, consolidándose como un punto estratégico para la promoción del deporte en la región. El acuerdo también contempla la provisión de elementos deportivos destinados a futuras capacitaciones y actividades físicas que se llevarán adelante en la comunidad, en el marco de una agenda planificada para el año 2026.

Sobre este encuentro con el jefe comunal de Presidencia Roca, Vázquez expresó: “Con estos convenios redoblamos la apuesta al deporte y a nuestros deportistas en cada rincón de la provincia, tal cual es la premisa de nuestro gobernador Leandro Zdero. Son acciones deportivas que estamos llevando a cabo en forma articulada entre el Gobierno provincial y los municipios”.

El Instituto del Deporte Chaqueño ratificó que continuará fortaleciendo el trabajo conjunto con las localidades, promoviendo la inclusión, el desarrollo y la participación a través de políticas deportivas integrales.

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