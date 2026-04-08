EL INSTITUTO DEL DEPORTE PRESENTÓ EL TORNEO FEDERATIVO 2026 Y COORDINÓ LA SEGURIDAD DE LA COMPETENCIA

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, encabezó la presentación oficial del Torneo Federativo de Fútbol 2026 y participó de una reunión clave con el Consejo Provincial de Seguridad Deportiva (CoProSeDe).

Durante el encuentro, en la ciudad de Sáenz Peña, se destacó que el Gobierno provincial acompañará la competencia garantizando la seguridad en los partidos y la premiación final. Además, desde la cartera deportiva se realizó la entrega de elementos deportivos a las instituciones participantes. En esta 22ª edición, el equipo campeón obtendrá una plaza para disputar el próximo Torneo Regional Amateur, lo que refuerza la importancia del certamen en el desarrollo del fútbol chaqueño. En el mismo ámbito, se llevó adelante la reunión del CoProSeDe, con la participación de autoridades policiales y dirigentes de la Liga Chaqueña de Fútbol, con el objetivo de coordinar acciones y garantizar el normal desarrollo del torneo en todas sus instancias.

Del lanzamiento del certamen participaron el presidente de la Federación Chaqueña de Fútbol y de la Liga Quitilipense, Rafael Canteros Valls; representantes de la liga anfitriona, Néstor Salto y Mariela Tauz; el presidente de la Liga Chaqueña, Raúl Mosqueda; de la Liga del Norte, Sergio Sosa; de la Liga Regional, Carlos Romano; de la Liga de Las Palmas, Roberto Rivas; de la Liga del Noroeste, Silvio Ruiz; y de AFOCH (Villa Ángela), Adil Sánchez.

El Instituto del Deporte Chaqueño confirmó que continuará el trabajo articulado con las ligas y organismos de seguridad, promoviendo el crecimiento del deporte y asegurando condiciones adecuadas para la competencia en toda la provincia.

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