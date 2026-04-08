FUERTE RESPALDO DEL INTENDENTE RAFAEL FRÍAS A LAS 600 FAMILIAS DEL LOTE 88

El municipio de Miraflores, liderado por el intendente Contador Rafael Frías, tomó una importante medida para proteger los derechos de las 600 familias , criollas y originaria, que habitan el Lote 88.



Ante la decisión de la Justicia de escriturar el predio a nombre de una asociación, nueva y no reconocida por el Idach, el municipio ha presentado dos iniciativas para impedirlo.

Por un lado, el intendente Frías presentó un escrito ante la jueza que lleva la causa, adhiriéndose a la posición de la Provincia del Chaco y argumentando que la ejecución de la sentencia generaría un «daño social masivo». Además, se destaca que el lote en cuestión, forma parta del ejido municipal de Miraflores según Ley Provincial Nº3377/93 , la cual se encuentra vigente ,resaltando el hecho de que el Concejo Deliberante no participó del proceso judicial

Es por ello que por otro lado, desde el Concejo Deliberante se impulsó una resolución legislativa para respaldar esta postura.

El municipio acompaña la propuesta de la demandada ,en este caso la Provincia del Chaco, de proponer como alternativa el Lote 119, una fracción de 75 hectáreas ubicada a cinco kilómetros del territorio reclamado, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre tierras alternativas, para lo cual resulta necesario una consulta previa ,libre, e informada según los estándares internacionales ( Convenio 169 OIT)

A diferencia de anteriores gestiones desde la gestión actual decidimos plantear nuestra postura al respecto, haciendo valer lo que creemos justo.

El intendente Frías y el Concejo Deliberante local están comprometidos en proteger los derechos de las familias, tanto criollas como originarias del Lote 88 y garantizar una solución justa y equitativa.

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