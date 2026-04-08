FUERZA SENADOR GODOY “MILEI RESPALDO AL CHAQUEÑO”

El presidente @javiermilei salió a respaldar al senador nacional por Chaco, @juancruzgodoy.lla, luego de que fuera echado de una charla en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en medio de un tenso enfrentamiento con estudiantes.

El mandatario se expresó a través de su cuenta en la red social X, donde publicó un mensaje propio y compartió al menos seis posteos de dirigentes y militantes afines, todos en la misma línea: denunciar un intento de censura y cuestionar el accionar de los manifestantes.

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