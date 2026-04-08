Mié. Abr 8th, 2026

GRAN CONVOCATORIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPULSA CASTELLI

por Redaccion J 3 horas atrás
La Municipalidad de Juan José Castelli continúa fortaleciendo las oportunidades de formación con el Programa Impulsa Castelli, 🐾que inicia nuevas capacitaciones en reparación de celulares 📱, guitarra 🎸, barbería ✂️ y pintura sobre tela 🎨, con una gran convocatoria de vecinos interesados en aprender un oficio.
Más de 300 aspirantes se inscribieron para participar de estos cursos de formación, reflejando el entusiasmo y el compromiso de la comunidad por capacitarse, aprender y generar nuevas oportunidades laborales. 💪
Durante esta semana comenzarán las capacitaciones en distintos centros comunitarios, todos con cupos completos, lo que demuestra el fuerte acompañamiento de los vecinos a estas propuestas que buscan brindar herramientas concretas para el trabajo y el desarrollo personal.
Asimismo, desde el municipio informaron que a partir del 8 de abril se abrirán nuevas inscripciones para más capacitaciones:
🔧 Soldadura en el Salón Comunitario de Chacra 66.
🏍️ Mecánica de motos en la Delegación de El Asustado.
Estas iniciativas forman parte de una política pública que apuesta a la formación en oficios, la inclusión y la generación de oportunidades, acercando capacitaciones gratuitas a los barrios y parajes, permitiendo que cada vecino pueda aprender desde su comunidad y proyectar un futuro con más trabajo y desarrollo. ✨

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