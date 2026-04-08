GRAN CONVOCATORIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPULSA CASTELLI

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa fortaleciendo las oportunidades de formación con el Programa Impulsa Castelli,que inicia nuevas capacitaciones en reparación de celulares, guitarra, barberíay pintura sobre tela, con una gran convocatoria de vecinos interesados en aprender un oficio.

Más de 300 aspirantes se inscribieron para participar de estos cursos de formación, reflejando el entusiasmo y el compromiso de la comunidad por capacitarse, aprender y generar nuevas oportunidades laborales.

Durante esta semana comenzarán las capacitaciones en distintos centros comunitarios, todos con cupos completos, lo que demuestra el fuerte acompañamiento de los vecinos a estas propuestas que buscan brindar herramientas concretas para el trabajo y el desarrollo personal.

Asimismo, desde el municipio informaron que a partir del 8 de abril se abrirán nuevas inscripciones para más capacitaciones: