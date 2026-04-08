”PRIMITIVO” SUMÓ NUEVOS TRABAJADORES, A TRAVÉS DE IMPULSAR CHACO

El gobernador Leandro Zdero estuvo en el local gastronómico “Primitivo”, ubicado en Mitre y Entre Ríos, en Resistencia, en el marco del Programa Impulsar Chaco, una herramienta de inserción laboral que promueve el empleo en el sector privado. Lo acompañaron el ministro de Gobierno, Julio Ferro, y la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra.

El local gastronómico, cuya titularidad corresponde a Ricardo Eiden y Evelyn Chudy, se encuentra registrado en el programa y, a través de esta política pública, incorporó a nuevos trabajadores, fortaleciendo así su equipo y aportando a la generación de empleo local. Durante la recorrida institucional, las autoridades destacaron la calidad del servicio, la atención al público y el impacto positivo que genera la articulación entre el Estado y el sector privado para crear oportunidades laborales.

En este contexto, el gobernador Zdero subrayó la importancia de seguir impulsando políticas que fomenten el empleo genuino: “Estuvimos compartiendo con quienes llevan adelante esta propuesta gastronómica para la ciudad y con los jóvenes que se sumaron a trabajar aquí. Este es el desafío que tenemos: generar trabajo en el sector privado y acompañar para que al privado le vaya bien, replicando estas experiencias en distintos puntos de la provincia”.

Asimismo, remarcó que Impulsar Chaco permite vincular a personas que buscan empleo con empresas que necesitan cubrir puestos laborales, facilitando procesos de selección y fortaleciendo la capacitación de los trabajadores.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Julio Ferro, valoró la iniciativa y señaló: “Es una satisfacción ver cómo el programa genera oportunidades concretas de trabajo. Aquí se incorporaron más jóvenes, en un contexto económico complejo, lo que demuestra que estas herramientas funcionan y permiten a las pymes encontrar perfiles adecuados a sus necesidades”.

En tanto, la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, explicó que la incorporación de los trabajadores se realizó a través de la bolsa de empleo del programa: “Acompañamos a quienes emprenden y, en este caso, realizamos la búsqueda, entrevistas y selección de los perfiles requeridos. Generar un puesto de trabajo es cambiarle la vida a una persona y a su familia”.

Ibarra también invitó a quienes buscan empleo a registrarse en la plataforma Impulsar Chaco, donde podrán acceder a ofertas laborales y capacitaciones, tanto virtuales como presenciales.

Finalmente, la propietaria del local, Evelyn Chudy, destacó el acompañamiento del programa: “La respuesta fue rápida y efectiva. Pudimos encontrar los perfiles que necesitábamos y sumar trabajadores a nuestro equipo. Es muy positivo contar con este tipo de herramientas que apoyan a las pymes y fomentan el crecimiento”.

“Primitivo” funciona, ofreciendo desayunos, almuerzos y meriendas, consolidándose como una nueva propuesta gastronómica en la capital chaqueña.

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