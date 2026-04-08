RESISTENCIA SUSTRAJO UN TELÉFONO, PERO NO TARDARON EN ATRAPARLO

La División Sustracción Vehicular tomó conocimiento del hecho, y solo un par de horas después demoraron al adolescente involucrado, en su poder tenía el celular.

Esta mañana los efectivos de la División Sustracción Vehicular realizaban patrullajes de prevención de ilícitos por la localidad de Barranqueras, cuando tomaron conocimiento sobre el robo a un chofer de aplicación de motocicletas Uber moto. Un joven habría sustraído un teléfono a un hombre y se dió a la fuga hacia la ciudad de Resistencia. Según indicaron, el supuesto autor se desplazaba en una motocicleta Honda Wave de color rojo

Con los datos aportados, los agentes iniciaron un rastrillaje por la zona, y poco después en calle Dodero y avenida Arribalzaga vieron a un joven con características similares, al intentar identificarlo, intentó huir, pero le cerraron el paso antes de que escape.

Allí lo identificaron y tras una palpación sobre sus prendas de vestir hallaron el teléfono celular denunciado como sustraído. Al no poder acreditar su propiedad, fue conducido junto al teléfono y la motocicleta hasta la unidad policial correspondiente.

Posteriormente, el damnificado radicó la denuncia, y se dió intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 y al Juzgado del Menor de Edad y la Familia N° 4, además de la Línea 102 de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por disposición de la magistratura interviniente, el teléfono celular fue restituido a su propietario, mientras que el adolescente de 17 años fue entregado a su progenitor. En tanto, la motocicleta utilizada para cometer el ilícito permanece secuestrada en el Departamento Investigaciones Complejas.

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