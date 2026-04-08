Milei en caída libre: una encuesta le da un horizonte negro para 2027

En medio de una economía estancada y de las sospechas de enriquecimiento ilícito que salpican a altos funcionarios de Casa Rosada, una consultora privada reveló que el 65% de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei. A un año y medio de las elecciones presidenciales de 2027, el 63% de los ciudadanos cree que el país avanza en la dirección incorrecta.

El estudio realizado por Zuban Córdoba muestra un deterioro progresivo de la imagen oficial desde que comenzó el 2026, con un pico de imagen negativa del Gobierno Nacional hacia los primeros días de abril.

«¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de Javier Milei?», preguntó la encuesta. De los ciudadanos consultados hubo un 65% que «desaprueba» el gobierno de los hermanos Javier y Karina Milei, casi el doble del 33,9% que sí lo aprueba. Un 1,1% que no supo qué contestar.

En detalle, la desaprobación de la gestión libertaria aumenta de manera sostenida durante todo el primer cuatrimestre de 2026. Si bien en diciembre 2025 registraba un descontento del 49,6%, desde entonces comenzó a crecer hasta llegar al punto máximo de rechazo este mes. Pasó a tener 52,3% en febrero, 58,7% en marzo y 65% en abril.

En una línea similar, la consultora también indagó sobre el rumbo del país bajo el mando de La Libertad Avanza (LLA), luego de dos años y medio de mandato mileísta.

«¿En qué dirección cree usted que va el país con el Gobierno de Javier Milei?», se preguntó. Con un amplio rechazo, el 63,6% de los encuestados respondió que el país va en la dirección «incorrecta», un número también mucho más alto que el 28,3% que apoyó la gestión del Gobierno. En tanto, hubo 8,1% dijo que no sabe.

La mala situación económica

Uno de los elementos clave que resalta la encuesta para entender este descontento es el magro contexto económico que atraviesan las familias argentinas. Según el informe, la percepción mayoritaria es que los bolsillos de los ciudadanos empeoraron.

«Pensando en los últimos 12 meses, ¿Cómo diría que cambió su situación económica personal?», se consultó. Hubo un 55,2% que afirmó que su situación «empeoró» en el último año. Además de quienes empeoraron, un 19,3% manifiesta que su situación «está igual de mal». Ambos números se ubican muy por encima del 7,6% que indicó una mejora.

En detalle, los tres problemas más urgentes para la población en términos económicos son: la dificultad para llegar a fin de mes o las deudas (22%), la inflación (16,9%) y el deterioro del sueldo (16,3%).