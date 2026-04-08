GRAN CONVOCATORIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPULSA CASTELLI
La Municipalidad de Juan José Castelli continúa fortaleciendo las oportunidades de formación con el Programa Impulsa Castelli, que inicia nuevas capacitaciones en reparación de celulares , guitarra , barbería y pintura sobre tela , con una gran convocatoria de vecinos interesados en aprender un oficio.
Más de 300 aspirantes se inscribieron para participar de estos cursos de formación, reflejando el entusiasmo y el compromiso de la comunidad por capacitarse, aprender y generar nuevas oportunidades laborales.
Durante esta semana comenzarán las capacitaciones en distintos centros comunitarios, todos con cupos completos, lo que demuestra el fuerte acompañamiento de los vecinos a estas propuestas que buscan brindar herramientas concretas para el trabajo y el desarrollo personal.
Asimismo, desde el municipio informaron que a partir del 8 de abril se abrirán nuevas inscripciones para más capacitaciones:
Soldadura en el Salón Comunitario de Chacra 66.
Mecánica de motos en la Delegación de El Asustado.
Estas iniciativas forman parte de una política pública que apuesta a la formación en oficios, la inclusión y la generación de oportunidades, acercando capacitaciones gratuitas a los barrios y parajes, permitiendo que cada vecino pueda aprender desde su comunidad y proyectar un futuro con más trabajo y desarrollo.