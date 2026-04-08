CENOVI CELEBRA 15 AÑOS DE TRABAJO Y COMPROMISO EN CASTELLI

A días de celebrarse los 15 años del CENOVI en la localidad de Juan José Castelli, autoridades de esta institución se reunieron con el intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y el subsecretario de Relaciones con la Comunidad Cesar Illesca, con el objeto de dialogar sobre los logros, los avances y la permanencia del CENOVI como una institución comprometida con el trabajo junto a personas no videntes, destacando el importante aporte que realiza a la comunidad a lo largo de estos 15 años de trayectoria.

Asimismo, las autoridades de la institución solicitaron al intendente un espacio físico para poder desarrollar sus tareas administrativas y funcionar como un verdadero centro de atención para personas no videntes, fortaleciendo así el acompañamiento y la contención a quienes forman parte de este espacio.

También se informó a las autoridades municipales sobre la realización de un agasajo por los 15 años de trabajo y aporte a la comunidad, actividad que buscará reconocer la labor institucional y compartir este importante aniversario con vecinos, familias y colaboradores que acompañan el crecimiento del CENOVI en Castelli.

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