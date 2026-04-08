RESISTENCIA | OPERATIVO CERROJO PERMITIÓ DETENER A PRESUNTO AUTOR DE DOS ROBOS A MANO ARMADA

Hace instantes, un hombre de 32 años fue demorado por la Policía tras ser señalado como presunto autor de dos robos a mano armada cometidos en kioscos de Resistencia.

El hecho más reciente ocurrió cerca de las 20:45 en un kiosco ubicado en avenida San Martín y Rodríguez Peña, donde un sujeto armado ingresó al local y sustrajo una notebook, un teléfono celular y alrededor de $30.000 en efectivo. En el lugar se encontraba trabajando una joven de 19 años junto al propietario del comercio.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal del Servicio Externo de la Comisaría Primera realizaba recorridas preventivas cuando observó a un sujeto circulando a gran velocidad en una motocicleta 110 cc de color oscuro.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso abandonó el rodado en la intersección de calle 9 y Don Bosco e intentó escapar trepando a los techos de viviendas de la zona, aunque finalmente fue demorado por los agentes.

El detenido fue identificado como un hombre domiciliado en Villa Los Lirios, quien además sería investigado por otro robo a mano armada ocurrido días atrás en un kiosco de calle 10 e Yrigoyen.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones en la causa.

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