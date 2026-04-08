RESISTENCIA | DETIENEN A UN HOMBRE POR INTENTO DE ROBO Y AMENAZAS EN VILLA SAAVEDRA

Efectivos de la Comisaría Novena de Resistencia detuvieron a un hombre de 27 años acusado de intentar robar en una vivienda y amenazar a un vecino, en hechos ocurridos en el barrio Villa Saavedra.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino de calle Juan B. Justo, quien detectó mediante cámaras de seguridad que dos personas intentaron sustraer un inodoro de su domicilio, provocando la rotura del mismo durante la maniobra.

Paralelamente, otro vecino del sector denunció que el mismo sujeto lo amenazó tras un altercado, luego de que intentara sustraerle el medidor de agua.

Con el análisis del material fílmico aportado por los damnificados, los investigadores lograron identificar al presunto autor, conocido en la zona por hechos similares. Posteriormente fue demorado en inmediaciones de calle Ameghino al 2700.

Por disposición de la Fiscalía N° 1, el hombre fue notificado de su aprehensión por “supuesto robo en grado de tentativa”, mientras que en la causa por amenazas fue notificado de las actuaciones correspondientes. Continúan las diligencias en la causa.

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