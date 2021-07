SÁENZ PEÑA: EN UN VIOLENTO ROBO LE QUEBRARON UNA PIERNA Y PIDE AYUDA PARA PODER PAGAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN

El pasado 27 de Junio, Fernando Solís fue sorprendido por al menos tres personas que intentaron robarle sus pertenencias, fue golpeado ferozmente en el barrio Lamadrid y lo dejaron inconsciente en la calle.

“Me golpearon, uno se me tiró encima y los otros me pegaron piñas en la cara, otro me ahorcó y ahí perdí el conocimiento, después de eso no recuerdo nada más, solo vi a una persona que se acercó a defenderme y ellos se fueron, de lo contario iba a terminar muerto”, comentó.

Tras ser asistido en el Hospital 4 de Junio fue derivado a su casa hasta la llegada de unos insumos que necesita para ser operado de su pierna donde sufrió fractura de tibia y peroné.

A través de su cuenta en Facebook, Solís pidió ayuda a la comunidad para poder comprar dicho insumo dado que no pudo volver a trabajar. “Lo poco que junte va a servir ya sea para medicamentos o para el post operatorio, en lo que me puedan ayudar será bienvenido”, dijo el joven.

En dialogo con Diariochaco explicó su situación: “El dolor, la rabia y la impotencia me sobrepasan, ya que estoy postrado desde ese momento, ahora puedo hablar porque tome unos calmantes de lo contario con el dolor que siento no puedo ni hablar”, expresó.

El joven, estudia y trabajaba y luego de ese terrible momento quedó prácticamente postrado por eso recurrió a la solidaridad de la comunidad.

Comentó que se comunicó con el director del Hospital 4 de Junio, Carlos Navarro, con quien hizo los trámites correspondientes y pedido del insumo que necesita para su pierna.

Para juntar fondos y comprar lo necesario para su operación abrió una cuenta cuyo CVU es: 0000003100084232481718 o por Mercado Pago, también pueden comunicarse con él a través de su teléfono: 3644340336.

Lo único que pide Solís es poder recibir cuanto antes los insumos y ser operado lo más rápido posible, “ojalá me pueda operar esta semana porque no aguanto más el dolor”.

CRUZADA SOLIDARIA

Por su parte, un grupo de artistas de la ciudad organizaron un espectáculo para juntar fondos para el joven, donde actuaran: Edu Torres , Fernando Sena, Miriam Jercovich, La Nueva Onda y Los Secuaces, con la animación de Daniel Sanabria, Kuko DJ.

Este grupo de jóvenes invitó a la comunidad a sumarse a esta Cruzada Solidaria en vivo por Facebook en AyudaComunitaria.

