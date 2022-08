SÁENZ PEÑA: EL INTENDENTE BRUNO CIPOLINI ENCABEZÓ LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS EQUIPOS GANADORES DE LAS LIGAS MUNICIPALES DE FÚTBOL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

«Estamos convencidos de que esta Liga viene a aportar no solo en la parte deportiva, sino también a generar compañerismo, amistad, fortalecer valores y los proyectos de vida de cada uno de los que participan en este certamen», expresó el intendente.

En el Polideportivo Municipal, el intendente Bruno Cipolini encabezó la entrega de las premiaciones a los equipos barriales, en las categorías infantiles y femeninas, quienes participaron del Torneo Apertura 2022 de la Liga Municipal de Fútbol de Sáenz Peña. Asimismo, durante este acontecimiento, los diferentes Centros Comunitarios de la ciudad brindaron exhibiciones sobre todo el trabajo que realizan en los distintos barrios de la ciudad.

«Agradezco infinitamente a cada uno de los niños, jóvenes, chicas del futbol femenino y padres por confiar en esta propuesta del municipio que se realiza con compromiso y afecto», expresó el jefe comunal de la ciudad Termal quien estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte y autoridades de la Subsecretaría de Deportes.

La Municipalidad de Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes, durante la jornada del domingo compartió con la comunidad una tarde con diversas actividades relacionadas a la Liga Municipal de Fútbol, además de encabezar la entrega de premios para los equipos ganadores en sus respectivas categorías.

«Estamos convencidos de que esta Liga viene a aportar no solo en la parte deportiva, sino también a generar compañerismo, amistad, fortalecer valores y los proyectos de vida de cada uno de los chicos que participan en este certamen», finalizó Cipolini.

En la oportunidad se contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte, el coordinador de la Liga Municipal de Fútbol Ivan Arredondo, el embajador del Deporte Carlos Salazar y demás funcionarios municipales.

Trofeo de campeones

_ 2008: Deportivo Morón.

_ 2009: Los Amigos

_ 2010: Arsenal

_ 2011: Deportivo Halcones.

_ 2012: Chicago Juniors.

2013: Canayitas. _2014: For Ever SP 2015: Chicago Junior

Los ganadores

Categoría 2008: Campeón: Deportivo Morón/ Segundo. Los Amigos / Tercero. Sportivo / Cuarto: For Ever SP

Categoría 2009: Campeón. PSG 7 Segundo: Los Amigos 7 Tercero: Sportivo 7 Cuarto: Belgrano.

Categoría 2010: Campeón. Unión SP 7 Segundo: Los Amigos 7 Tercero: P. Halcón 7 Cuarto: Unión.

Categoría 2011: Campeón: Alianza SP / Segundo: Águilas / Tercero. P. Halcón 7 Cuarto: Los Amigos.

Categoría 2012: Campeón. Caniyitas / Segundo: El Fortín / Tercero: For Ever SP 7 Cuarto: Chicago Juniors.

Categoría 2013: Campeón: Unión Machagai / Segundo: Canayitas Azul / Tercero: Unión SP / Cuarto: Chicago Juniors.

Categoría 2014. Campeón: For Ever SP / Segundo: Canayitas/ Tercero: Unión SP / Cuarto: Matías Almeida

Categoría 2015: Campeón: Chicago Juniors./ Segundo: Unión SP / Tercero: Canayitas / Cuarto: Olimpo

Categoría 2016: Campeón. Unión SP / Segundo: Atlético Lamadrid / Tercero: Canayitas / Cuarto: Chicago Junior

FEMENINO: Campeón: El Fortín /Segundo: San Lorenzo / Tercero: Furia Negra / Cuarto: Las Guerreras.

Categoría/ Goleador

_ 2008: Alarcón Jeremías (Los Amigos)

2009: Chávez, Ismael; Cáceres Mateo (PSG)/ Roa , Lisandro (Los Amigos) _2010: Sandoval, Rodrigo (Rey del Norte) 2011: Ayuza, Gustavo (Águilas)

2012: Maidana, Arón (Atlético Lamadrid) _2013: Maciel Moráles, Lionel (Unión de Machagai) 2014: Rivero, Tomás (Unión SP)

2015: Romero, Mateo (Olimpo) _2016: Giménez, Vanina (Las Guerreras). Categoría/ Valla menos vencida _2008: Sportivo _2009: Los Amigos _2010: Unión SP, Los Amigos, Rey del Norte _2011: Alianza SP _2012: Canayitas, El Fortín, Chicago Juniors. _2013: Canayitas Azul _2014: For Ever SP _2015: Chicago Juniors. _2016: Unión FEMENINO: El Fortín, Las Guerreras, Furia Negra.

Categoría / Fair Play:

2008: Ángeles de la Merced _2009: Talleres _2010: Amiguitos, Los Amigos, Polideportivo, For Ever SP _2011: Atlético Lamadrid 2012: Todo Excepto Aprendices

_2013: Colón, D. Cabrera, Lamadrid, For Ever SP, Canayitas X2, Los Amigos.

_2014: Canayitas, Morón, San Miguel, Chicago Juniors, Rey del Norte, Zaragoza.

_2015: Todos

_2016: Todos

_Femenino: El Fortín.

