SAENZ PEÑA: DOS HOMBRES DETENIDOS POR DISPARAR CON UN ARMA DE FUEGO EN EL BARRIO NUEVO

Dos hombres fueron detenidos y un arma de fuego fue secuestrada este viernes por la mañana durante un operativo policial realizado en el Barrio Nuevo, en la ciudad de Sáenz Peña, luego de que se denunciara que dispararon en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 9:30, sobre avenida 28, entre calles 11 y 13, en el marco de un operativo de prevención de hechos ilícitos y contravencionales. Intervinieron efectivos de la División Patrulla Preventiva, el Cuerpo de Operaciones Motorizadas y personal de la Comisaría Segunda, tras un aviso recibido a través del sistema de emergencias 911.

Según fuentes policiales, el alerta daba cuenta de disturbios en la zona y de que uno de los involucrados habría efectuado disparos. Al arribar al lugar, los agentes lograron la aprehensión de dos sujetos, uno de 30 años y otro de 24, este último domiciliado en el barrio Ensanche Sur.

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que uno de los detenidos portaba en la cintura una pistola semiautomática calibre .380, marca Bersa, modelo Thunder, con su respectivo cargador y seis cartuchos aptos para el disparo. Además, en un radio de aproximadamente diez metros se hallaron dos vainas servidas, lo que reforzó la hipótesis del uso reciente del arma.

El armamento y los elementos vinculados al hecho fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia, mientras se continúa con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el origen del arma.