CAOS Y DEMORAS EN EL PUENTE GENERAL MANUEL BELGRANO POR LAS INTENSAS LLUVIAS, UN COLECTIVO AVERIADO Y UN SINIESTRO VIAL

Según se informó, en plena lluvia intensa, un colectivo sufrió problemas mecánicos y quedó detenido sobre la calzada, provocando un cuello de botella en el tránsito en sentido Corrientes–Resistencia. El desperfecto se registró a uno o dos kilómetros del peaje, lo que rápidamente generó largas filas de vehículos.

A la complicada situación se sumó además un choque en el carril contrario, lo que obligó a reducir la circulación en ambos sentidos y agravó aún más las demoras en el cruce interprovincial.

La combinación de condiciones climáticas adversas, el colectivo fuera de servicio y el siniestro vial derivó en un escenario de congestión total, con automovilistas varados durante varios minutos y circulación extremadamente lenta.

Desde las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y, en lo posible, evitar el cruce del puente hasta que se normalice la situación.

La transitabilidad continúa siendo monitoreada mientras se trabaja para retirar el colectivo y despejar la calzada.