SABADINI TRAS REDUCIR A UN VIOLENTO EN LA CALLE: «EL HOMBRE ESTABA FUERA DE SÍ, ERA UN PELIGRO PARA CUALQUIERA»

En la tarde del viernes el fiscal federal Patricio Sabadini intervino en un hecho violento, donde un hombre se encontraba insultando y empujando a una mujer que sería la pareja. El funcionario judicial lo redujo hasta que llegó la policía.

Todo esto ocurrió cerca de las 19:30 en avenida Sarmiento y Alicia Le Saige, a la altura de la plazoleta del barrio Paykin. Al ver la acalorada discusión y que el hombre se encontraba violentando a la mujer, Sabaidini no dudó en intervenir para que no pase a mayores.

Este sábado, el fiscal federal dio detalles del hecho y contó que «me dirigía caminando por avenida Sarmiento de la ciudad de Resistencia hacia los números descendentes, por sendero de caminatas y bicisendas, a la altura del espacio verde – o plazoleta – del Barrio Paykin, entre calles Dr. Reggiardo y Alice Le Saige, cuando logro observar una pareja en intensa discusión del lado de la vereda de dicha plazoleta«.

«La mujer de repente sale corriendo y toma piedras del piso y se las arroja, lo que al parecer ofuscó al hombre, corriendo éste hacia ella y propinándole entre cachetadas y golpes de puño, para luego tomarla del cuello«, relató Sabadini y agregó que ante la situación «tuve que intervenir«: «Fui corriendo hacia ellos, tomé al sujeto desde atrás y pude reducirlo en el piso colocando mi pierna sobre su cuello, tratando de calmarlo. En ningún momento apliqué golpes de puño pues todavía creí que no era necesario ya que fue mi actitud menos lesiva. El hombre no lograba tranquilizarse, le dije que se calmara pues iba a pedir su detención«.

«La mujer estaba también en evidente estado de conmoción, pidiéndome que no le haga nada. El adujo tener un problema de dinero con ella. Lo suelto y vuelve a alterarse e intentar golpearla, como así amagar golpearme. Esta situación e impotencia hizo que se incremente su estado, tomando una bicicleta que se hallaba estacionada, levantarla y dirigirse a plena avenida a intentar arrojarsela al parabrisas de los autos que circulaban en pleno tráfico, lo que me motivó a dirigirme nuevamente hacia él e impedir una tragedia«, continuó.

En el tenso escenario, «logro prenderme de su cabello y con una toma vuelvo a reducirlo sosteniéndolo nuevamente con mi pierna derecha sobre su cuello hasta que se acerca personal policial de mi custodia personal que se hallaba atascado por el tránsito y semáforo a unos 200 metros, y personal de la policía provincial para aprehenderlo«.

Afirmó que «en ningún momento golpeé al sujeto pudiendo hacerlo, solo me limité a reducirlo. Con el paso de las horas sospecho que algún golpe he recibido pues siento algunos dolores. Que el hombre en todo momento estuvo fuera de sí configurando un peligro no solo para la víctima y para quien suscribe, sino para cualquier persona que haya estado cerca«.

Luego del hecho, Sabadini destacó algunas cuestiones y reflexionó que «la víctima negaba que la estaba golpeando, lo cual debe despertarnos a las instituciones en seguir trabajando en cuestiones de género». Por otra parte, refirió «la mirada de decenas de personas que hasta que no se logró la reducción del sujeto, observaba atónita no solo como el hombre golpeaba a la mujer sino toda la escena del hecho, lo cual nos debe incentivar a involucrarnos en la temática«.

Relacionado