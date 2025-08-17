RUMBO AL 26 DE OCTUBRE: EL FRENTE LLA OFICIALIZÓ SU LISTA DE CANDIDATOS

La vicegobernadora de la provincia, Silvana Schneider, será candidata a Senadora, y la lista será encabezada por el joven Juan Cruz Godoy de la LLA.

La Libertad Avanza, comunicó hoy oficialmente a los candidatos que competirán por las bancas en el Congreso Nacional para Senadores y Diputados Nacionales, en las elecciones del próximo 26 de octubre.

CANDIDATOS A SENADORES:

1.Juan Cruz Godoy

2.Silvana Schneider

3.Sebastián Lazzarini

4.Lorena Mercado

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1. Mercedes del Rosario Goitía

2. Guillermo Agüero

3. Glenda Seifert

4. ⁠Marcos Pastori

Suplentes:

Marcela Pibernus

David Serfaty

Patricia Valussi

En un acuerdo electoral el presidente Milei y el gobernador Zdero apuestan a sus mejores mujeres y hombres en las listas vinculadas con la defensa de los chaqueños y la defensa de los intereses de la provincia en la Nación”.

