RESISTENCIA: EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL HOMENAJE A SAN MARTÍN EN EL 175° ANIVERSARIO DE SU PASO A LA INMORTALIDAD

Este domingo a la mañana, el gobernador Leandro Zdero junto al Intendente de Resistencia, Roy Nikisch, acompañaron la ofrenda floral e izamiento de la bandera argentina en el Mástil Mayor, ubicado en la Avenida 9 de Julio de la ciudad de Resistencia, en el marco del 175° del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el Padre de la Patria.

Acompañaron, en este acto, al Gobernador y al intendente de la ciudad de Resistencia, Roy Nikisch; la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño; la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado; la titular del Superior Tribunal de Justicia, Emilia María Valle y demás autoridades provinciales y municipales.

GOBERNADOR LEANDRO ZDERO: “LA GESTA DE SAN MARTÍN NOS TIENE QUE SERVIR DE EJEMPLO PARA NUESTRA VIDA COTIDIANA”

El primer mandatario provincial destacó la valentía, el honor y las enseñanzas de José de San Martín, así como el legado que dejó como ejemplo para todos los argentinos. “Es un prócer que ha dejado en alto a la Argentina y ha tenido grandes valores. San Martín también luchó por la libertad, libertad que tanto se habla en estos momentos y que para nosotros es importante conmemorar a ese libertador como lo fue él”, explicó.

En ese contexto, Zdero hizo énfasis en que la libertad se construye todos los días y ejemplificó: “Cada uno lo hace desde el lugar de trabajo, el docente en el aula, el alumno aprendiendo, el policía cuidando, el enfermero curando, cada uno de los argentinos trabajando. Esa es la responsabilidad que debemos tener en este momento donde recordamos a San Martín”.

De esa manera, el jefe del Ejecutivo provincial llamó a dejar de lado las diferencias que existen en la actualidad y a inspirarse en la figura de San Martín. “Figuras emblemáticas como él nos marcan un camino, su gesta nos tiene que servir de ejemplo y tenerlo presente en nuestra práctica cotidiana”.

“Hay que seguir el ejemplo de San Martín, el mismo mensaje que transmitió a lo largo de su vida y que se basa, fundamentalmente, en la tolerancia, el respeto y los valores que los argentinos debemos recuperar. Los argentinos, y fundamentalmente los chaqueños, tenemos que volver a vivir en un clima de hermandad, por eso, más allá de haber conquistado la libertad con su gesta, sus valores siguen siendo un ejemplo para todos”, concluyó el Gobernador.

Por su parte, el intendente Roy Nikisch manifestó “Doy gracias a Dios por poder estar acompañando el acto, y escuchar al presidente del instituto sanmartiniano recordándonos desde lo más profundo el contenido de la historia del Padre de la Patria. Hoy, debemos revalorizar su ejemplo, su humildad y el respeto hacia los demás”.

