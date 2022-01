RUBÉN SERRUYA: «HOY LA ARGENTINA NO VA A SOPORTAR UN AJUSTE A MEDIDA DEL FMI»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Por Rubén Serruya

Respecto al acuerdo, el problema de ambas partes fue el de siempre, el déficit fiscal, el FMI pidiendo ajustes más acelerados, el ministro de Economía pidiendo ajustes graduales, finalmente se acordó un déficit de 2,5% del PBI para 2022 y, 1,9% para 2023 y 0,9% para 2024. Hay que tener en cuenta que cualquier ajuste del gasto público significa menos recursos para políticas públicas, menos hospitales, escuelas, viviendas, empleos. Hoy la Argentina no soportará un ajuste a medida del FMI, ya que necesita seguir el sendero de crecimiento, apalancado por el recupero del poder adquisitivo y las importaciones claves para el desarrollo de la industria.

Los fondos especulativos hicieron su trabajo

Ayer los mercados paralelos «ilegales», que son mercados muy pequeños con poca circulación de monedas, mostraron subas casi históricas; impulsadas por fondos de inversión extranjeros, ejemplo la reaparición de Templeton que tuvo su época dorada durante el gobierno de Mauricio Macri que acumuló ganancias extraordinarias con la llamada bicicleta financiera y que ayer salió a comprar todos los dolares del mercado dolarizando su cartera, y presionando al gobierno para que cierre el acuerdo con el FMI y devalúe. El gobierno cerró el acuerdo, tal vez porque no tenía otra salida, tal vez sí, no pagar y seguir negociando bajo nuestras condiciones, sobre todo con un crédito otorgado de manera irregular al ex presidente Macri rompiendo con los reglamentos internos del propio organismo, sin haber pasado por el Congreso de la Nación y utilizado para fuga de capitales. Este acuerdo además prevé misiones trimestrales del FMI -la historia se repite nuevamente- al país para controlar el cumplimiento de los objetivos fiscales, financieros y monetarios.

Al final de cuentas, ganaron los de siempre: el FMI, las corporaciones económicas (los buitres) y los «defensores de la República», los medios y el Poder Judicial (que hicieron su trabajo, porque también son parte de esa elite). El gran perdedor, el pueblo argentino, que tiene que devolver una deuda que jamás contrajo, que no vio ni un solo dólar y que ve como sus responsables y cómplices festejan en las islas y en los paraísos fiscales.

*Licenciado en Economía

