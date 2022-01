EL GOBERNADOR Y LEGISLADORES DE LA OPOSICIÓN TRABAJAN AGENDA EN COMÚN POR UNA TARIFA ENERGÉTICA DIFERENCIAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

«El próximo 10 de febrero vamos a tener una nueva cumbre del Norte Grande en Puerto Iguazú para ratificar lo que habíamos iniciado antes del tratamiento de la Ley de presupuesto 2022 que se frustró en el Congreso de la Nación”, anticipó, y sostuvo: “Este tipo de cuestiones tienen que sobrepasar los colores políticos por el bien de la provincia y de todo el norte argentino».

El gobernador Jorge Capitanich recibió esta mañana a diputados de la oposición política en el objetivo de avanzar en la iniciativa planteada en el Consejo Regional del Norte Grande respecto a una tarifa energética diferencial y dialogar sobre el impacto que tuvo la ola de calor, que también afectó a Misiones, Corrientes y Formosa a través de la transportadora Trasnea. «Necesitamos la mayor apertura y nivel de acuerdo posible en favor de los chaqueños y las chaqueñas», dijo.

Del encuentro celebrado en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno también participaron el diputado nacional Gerardo Cipolini y los legisladores provinciales Alejandro Aradas y Silvina Canteros Reiser. “El próximo 10 de febrero vamos a tener una nueva cumbre del Norte Grande en Puerto Iguazú con la idea de ratificar lo que habíamos iniciado antes del tratamiento de la ley presupuesto 2022 que se frustró en el Congreso de la Nación”, indicó el gobernador, para lo cual considera necesario trabajar una agenda que promueva la tarifa diferencial energética para el norte argentino.

Por este tema se hizo un estudio minucioso y la propuesta de la provincia del Chaco fue avalada por los gobernadores del Norte Grande y por los técnicos de la Secretaría de Energía de la Nación con la premisa de ir encaminando la tarifa energética diferencial, sobre todo en los meses de mayor consumo y donde las olas de calor son un factor determinante. “Este tipo de cuestiones tienen que sobrepasar los colores políticos por el bien de la provincia y de todo el Norte Grande”, sostuvo Capitanich, y recordó: “hemos tenido 27 colapsos energéticos que no solo afectaron a la provincia del Chaco, por lo que hicimos los reclamos correspondientes a la Secretaría de Energía de la Nación con el objeto de evaluar el flujo energético y saber dónde se produjeron y por qué se produjeron estos colapsos”.

“Tuvimos la mayor temperatura máxima de la provincia en los últimos 62 años y en ese contexto observamos de acuerdo a la explicación brindada por la Secretaría de energía de la Nación que no se trata de un problema de potencia activa, porque el Chaco tiene para satisfacer la problemática, sino que el problema es la potencia reactiva”, explicó.

Tal es así que el 20 de enero se puso en marcha la energización de la Línea de Extra Alta Tensión de 500 Kv de Rincón Santa María – Puerto Bastiani, promoviendo estabilidad en el sistema y reduciendo el riesgo de perturbaciones. No obstante el Gobierno reconoce que no es la solución definitiva, ya que el problema radica en la potencia utilizada por los aires acondicionados en extremo.

A eso se le suma la reducción abrupta del río Paraná sobre el riacho Barranqueras para la provisión de agua. “Si no hubiéramos tenido la planta potabilizadora para del nuevo acueducto hubiésemos tenido serios problemas de suministros que fueron atenuados a partir de intervenciones urgentes”, señaló, y remarcó: “son problemas que afectan directamente a la gente y es por eso que todos los sectores políticos sin distinguir banderas debemos trabajar de forma conjunta por el bien del pueblo”.

«Debemos empujar todos para el mismo lado», dijo Aradas

El diputado Alejandro Aradas remarcó la necesidad de trabajar «todos juntos» por este tema fundamental. “La falta de agua y de energía debido a las tremendas temperaturas que hemos soportado exceden a las cuestiones partidarias y políticas. Debemos empujar todos para el mismo lado en busca de una solución en materia energética para la provincia”, insistió, destacando la convocatoria del gobernador.

“Coincidimos en la necesidad de buscar inversiones y soluciones y también entendemos que el norte del país merece una tarifa diferencial en materia de energía eléctrica por la situación que vive esta zona y que es atípica al resto del país”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Gerardo Cipolini en la misma sintonía dijo que se trata de un problema que plantea la necesidad de prever una tarifa diferencial. “La realidad en el Norte Grande indica que es necesario atender este problema y desde la Cámara de Diputados vamos a acompañar junto con los demás legisladores una ley que permita a todo el Norte Grande mejorar este tema”, manifestó.

Relacionado