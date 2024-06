RUBÉN MAGNANO SE DESPIDE DEL BÁSQUET: EL HISTÓRICO ENTRENADOR ARGENTINO ANUNCIÓ SU RETIRO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En un momento crítico para el básquet argentino, que no clasificó al Mundial y no participará en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, Rubén Magnano, una figura emblemática del deporte, decidió poner fin a su carrera como entrenador. Magnano, uno de los artífices del equipo argentino para alcanzar la gloria olímpica en Atenas 2004, anunció su retiro a los 69 años.

«No dirijo más. No sé si me tendré que morder la lengua, pero como se dice: ya colgué los botines. Estoy en un momento donde no pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo con mi familia», expresó Magnano en una entrevista con Super Deportivo Radio.

Rubén Magnano, oriundo de Villa María, Córdoba, dejó una huella imborrable en el básquet argentino. Bajo su liderazgo, la selección argentina no solo conquistó el oro en Atenas 2004, sino también el Campeonato FIBA Américas y el Sudamericano de 2001. Su trayectoria con la «Generación Dorada» es recordada como una de las más exitosas en la historia del deporte nacional.

Además de su impacto a nivel internacional, Magnano también dejó un legado significativo en el básquet de clubes. Con Atenas de Córdoba, logró nueve títulos tanto a nivel nacional como internacional durante la década de los 90 y en su última etapa con el club entre 2008 y 2009.

En Brasil, Magnano también hizo historia. Dirigió al seleccionado brasileño y en 2015, en su última experiencia como entrenador a nivel de selecciones, llevó al equipo a la victoria en los Juegos Panamericanos de Toronto y obtuvo participaciones destacadas en los torneos internacionales.

La despedida de Rubén Magnano marca el fin de una era en el básquet. Su legado, tanto en Argentina como en el extranjero, será recordado en las páginas mas lindas del deporte nacional y perdurará por siempre en la memoria de la comunidad, manteniendo el mismo brillo que aquella histórica medalla dorada.

