RODRIGO DE PAUL HABLO SOBRE SU POSIBLE VUELTA AL PAIS » EN ARGENTINA SOLO JUEGO EN R…

Rodrigo De Paul, tuvo una entrevista en la que reveló que solo jugaría en Racing en Argentina y que la vida de un futbolista “Es una cárcel de oro”. El mediocampista argentino, pilar fundamental en la Selección bicampeona de América y campeona del mundo, se sentó en el programa de Luzu TV y dejó varias revelaciones del bicampeonato conseguido en Estados Unidos, además, de hablar sobre su vida, sus ídolos y su carrera.

Uno de los temas más destacados fue su relación con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme. Sobre eso, De Paul expresó con admiración: “Mi ídolo de chico era Román. Habló con el por whatsapp, me escribe un montón por la Selección y me felicita. Yo lo felicite cuando ganó las elecciones” Sin embargo, aclaró que su fidelidad en el fútbol argentino está con Racing: “¿Venir a Boca si me llama? No, en Argentina solo juego en Racing”.