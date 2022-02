RODRIGO DE PAUL CONFIRMÓ QUE ESTÁ SEPARADO

El futbolista de la Selección no sigue en pareja con la argentina Camila Homs, madre de sus hijos. Por lo que crecen los rumores de romance con Tini Stoessel.

Luego de varios rumores sobre una posible crisis de pareja entre Rodrigo De Paul y su esposa, Camila Homs, finalmente, el futbolista confirmó que está separado de la madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, tras 12 años de relación.

Así lo comunicó el conductor «Pollo» Álvarez, tras haber dialogado con el protagonista: «Acá me contestó Rodrigo De Paul. En Madrid son cinco horas más que acá, así que no sé si nos estará mirando. Pero respondió. Y me puso «Si, amigo, estamos separados», contó en su programa televisivo.

«Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho y nos respetamos porque somos familia, pero no estamos juntos», le remarcó el jugador.

Camila y los hijos de Rodrigo se encuentran viviendo en Buenos Aires desde la separación, mientras que el futbolista sigue viviendo en Madrid, ya que juega como centrocampista en el Club Atlético de la ciudad.

¿Rodrigo De Paul y Tini Stoessel?

En el último tiempo, Rodrigo De Paul fue vinculado a la cantante Tini Stoessel, luego de que el futbolista le diera me gusta a una de sus publicaciones y luego la borró ¿para no levantar sospechas?

«Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó?», empezó contando la panelista de Carmen Barbieri, Estefanía Berardi.

«Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like», contó. «Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más», aseveró la panelista.

Relacionado