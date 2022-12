ROBARON UN AUTO FRENTE A UNA COMISARÍA EN BARRANQUERAS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Un nuevo delito que sorprende en la provincia, debido a la impunidad con la que se manejan los ladrones. Esta vez, se llevaron un automóvil estacionado frente a una vivienda, la cual se ubica bien en frente de la Comisaría Segunda de Barranqueras.

Según denunció su dueña en redes sociales y en la misma unidad policial, en el trascurso de la madrugada de este viernes, se llevaron su vehículo Toyota Corolla, modelo 2012, gris oscuro, patente KCU 260.

El rodado estaba estacionado sobre avenida 9 de Julio al 4955, con la alarma puesta.

La mujer indicó que llegó a las 12 y se acostó a dormir. Este viernes, se levantó a las 8, salió para ir a trabajar y no encontró su automóvil.

“Qué mal estamos, ya no les importa nada. No tuvimos problemas con vecinos, parientes, y tampoco fue para cobrar el seguro, como me dijeron”, expresó la damnificada.

“Si me roban en frente de una comisaría, qué estamos esperando. Nos encontramos totalmente desamparados. Cuando me crucé para hacer la denuncia me miraban raro. Hasta el momento, no tenemos novedades”, indicó.

