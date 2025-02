RIVER TENÍA LOS GOLES EN EL BANCO DE SUPLENTES: MIGUEL BORJA Y FRANCO MASTANTUONO FUERON LOS AUTORES DEL 2-0 CON EL QUE EL EQUIPO MILLONARIO VENCIÓ A SAN MARTÍN EN SAN JUAN

River tenía los goles en el banco. Marcelo Gallardo resolvió el pleito en San Juan con dos ingresos: los de Miguel Borja y Franco Mastantuono. El colombiano y el juvenil fueron los responsables del 2-0 en tierras cuyanas. El primero, tras recibir una habilitación de lujo del Pity Martínez. El segundo, luego de una asistencia de Gonzalo Montiel, el mejor de todos los refuerzos que llegaron en el último mercado de pases.

En el segundo tiempo, River pareció aprender la lección del empate en la cancha de Platense, en el debut. Entendió cómo jugarle a un rival que se agrupaba cerca de su área y le cortaba todos los circuitos de juego. Gallardo cambió a los dos delanteros y se encomendó a la potencia de Borja. En la primera que tuvo, el colombiano anotó. Y se acabó la historia, porque San Martín sintió que su trabajo se desmoronaba. Nunca tuvo ideas ni fútbol para inquietar al seguro Franco Armani, que apenas tuvo que emplearse a fondo en el primer tiempo, ante un remate de Alejandro Molina.

Los jugadores de River son conscientes de que a esta versión 2025 le falta mucho para parecerse a aquel equipo ganador y confiable que supo ser, también con Gallardo en el banco de suplentes. Pero la excursión a San Juan le sirvió para sacar varias notas positivas: otro gran partido de Paulo Díaz, la prestancia de Milton Casco y el habitual despliegue de Enzo Pérez. En el segundo tiempo, además, encontro los goles que le valieron tres puntos. Mantiene el invicto y le sigue la estela a los dos que tiene encima en la tabla de posiciones: Rosario Central e Independiente. No es poco.

Enzo Pérez: “Tenemos que ir por mucho más”

Enzo Pérez, que este sábado cumplió 39 años, habló tras el partido con ESPN Premium: “Contento, feliz. Pasé un nuevo cumpleaños acá con mis compañeros. Terminé de la mejor manera”, contó. Y agregó: “En el primer tiempo fue partido trabado, disputado. Teníamos que estar atentos a la segunda pelota. Pudimos encontrar el juego una vez que abrimos el marcador”. Luego, fue sincero: “Nos falta juego, más de nosotros. No nos podemos quedar con esto. Tenemos que ir por mucho más. Lo importante es que de visitante no veníamos perdiendo ni nos convertían goles. Ganar de visitante nos da un plus importante para la confianza de todos. Tenemos que seguir mejorando en el juego”.

ST, 49m: ¡Ganó River!

Con goles de Miguel Borja y Franco Mastantuono, River venció a San Martín de San Juan y mantuvo su invicto en el torneo Apertura.

ST, 45m: Cuatro minutos más

Se jugarán cuatro minutos más en San Juan: River le gana 2-0 a San Martín.

ST, 44m: Montiel… y casi el tercero

El campeón del mundo en Qatar tiene el tercer gol de River en su botín derecho, tras un pase de Mastantuono. Sin embargo, el arquero Borgogno evita la caída de su arco.

ST, 38m: Amonestado Martínez Quarta

El ex defensor de la Fiorentina de Italia ve la tarjeta amarilla tras impedir un contragolpe del equipo local.

ST, 32m: Cambio en River

Enzo Pérez, amonestado, deja la cancha para que ingrese Matías Kranevitter.

ST, 31m: Cambio en San Martín

El venezolano Edwuin Pernía ingresa por Alejandro Molina en el equipo local.

ST, 29m: Amonestado Enzo Pérez

En el día de su cumpleaños número 39, el mediocampista mendocino del equipo millonario ve la tarjeta amarilla. Es el primer amonestado del partido.

ST, 24m: ¡Gol de River!

Montiel da otra asistencia y encuentra la zurda de Mastantuono para el 2-0 del equipo millonario en San Juan. La jugada también tiene participación del colombiano Borja. River encuentra la victoria gracias a sus suplentes.

ST, 21m: Cambios en San Martín de San Juan

Ingresan Sebastián González, Sebastián Jaurena y Ayrton Portillo; se retiran Nicolás Watson, Tomás Fernández y Juan Cavallaro.

ST, 20m: Cambios en River

Se van Simón y el Pity Martínez; ingresan Franco Mastantuono y Manuel Lanzini.

ST, 10: ¡Gol de River!

Con Borja todo es distinto. River es más potente que en el primer tiempo: aprovecha un pase profundo del Pity Martínez, le gana en velocidad a Cáseres y toca el balón por encima del arquero para anotar el 1-0.

ST, 5m: Llega River

Simón habilita a Driussi, el delantero remata y la pelota da en el brazo de un jugador de San Martín. Piden mano. El árbitro y el VAR no dan el penal.

ST, 1m: Se juega la segunda parte en San Juan

Andrés Gariano da la orden: River y San Martín empatan sin goles.

ST, 0m: Cambios en River

Sebastián Driussi y el colombiano Miguel Boja ingresan por Facundo Colidio y Gonzalo Tapia.

PT, 48m: Final de la primera parte

El árbitro decreta el final de los primeros 45 minutos. River no le encuentra la vuelta al jeroglífico que le impone su rival en la mitad de la cancha. El conjunto millonario carece de alternativas para lastimar a San Martín, que tiene la mejor jugada en los pies de Molina. Pero Armani evita la apertura del marcador.

PT, 45m: Tres minutos más

El árbitro Andrés Gariano dispone que se jueguen dos minutos más en San Juan. Más tarde, adiciona otro.

PT, 42m: Paulo Díaz salva a River… ¡de palomita!

El chileno salva con su cabeza un remate de derecha de Alejandro Molina que pedía arco. El defensor trasandino queda mareado y, por las dudas, Gallardo manda a preparar a Pezzella.

PT, 41m: Ahora cae Lópes

El recién ingresado acusa un golpe de Tapia y queda tendido.

PT, 36m: Cambio en San Martín

Burgos no va más: lesionado, lo reemplaza Hernán Lópes.

PT, 35m: Partido detenido por la lesión de Burgos

Esteban Burgos, defensor central del equipo local (con pasado en el fútbol español), queda tendido en el piso y el árbitro Gariano autoriza el ingreso de los médicos. Los jugadores de River rodean a su entrenador y escuchan sus indicaciones. Todos se refrescan.

PT, 30: Ataques sin peligro

River, y un plan que desconoce: pelotazos en lugar de juego asociado. Se le cierran los caminos al arco de San Martín y termina intentando desde afuera del área. Por ahora, inofensivos.

PT, 25m: Gallardo, fastidiado

El entrenador de River le protesta a Joaquín Gil, el cuarto árbitro, por la cantidad de tiempo que -a su juicio- hace el equipo local a la hora de reanudar el juego.

PT, 16m: Armani salva a River

A la salida de un córner, el local casi encuentra la ventaja. Nicolás Pelaitay le gana la posesión de la pelota al Pity Martínez y Alejandro Molina remata sin pensarlo dos veces. El tiro, potente, es tapado por Armani, que vuela y evita el gol local.

PT, 13m: River, a los tumbos

Con más fricción que ideas, y con más voluntad que cerebro, River empieza a acorralar a San Martín contra el área que, por ahora, defiende bien su arquero, Matías Borgogno.

PT, 9m: Sin peso en el área

River va, triangula y se encomienda a la conducción del “Pity” Martínez. Pero, como en los últimos partidos como visitante, adolece de la falta de contundencia.

PT, 3m: River quiere ser protagonista

Decidido a presionar bien alto, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo monopoliza la pelota en los primeros minutos del partido.

PT, 0m: ¡Se juega en San Juan!

Andrés Gariano da la orden y ya se juega en el estadio Hilario Sánchez el partido entre San Martín de San Juan y River.

21.25 Salen los equipos a la cancha

En un estadio repleto y con un calor agobiante en San Juan (36 grados), los 22 protagonistas pisan el césped del Hilario Sánchez. Hay fuegos artificiales y, de a poco, queda todo listo para que comience el encuentro, programado para las 21.30.

21.01 Las sorpresas del Muñeco

Marcelo Gallardo tiene resuelta la formación millonaria en San Juan. Germán Pezzella, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo (lesionado) y Santiago Lencina dejan sus lugares para que ingresen Paulo Díaz, Milton Casco, Santiago Simón y Maximiliano Meza. Por consiguiente, los once titulares de River serán Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez y Maximiliano Meza; Gonzalo “Pity” Martínez; Gonzalo Tapia y Facundo Colidio.

20.55 River, con nuevo refuerzo

La llegada del plantel millonario al estadio coincidió con el final de las tratativas por el mediocampista colombiano Kevin Castaño, de 24 años. El club argentino acordó con el ruso Krasnodar la transferencia del futbolista a cambio de unos US$ 9 millones. Será el último refuerzo riverplatense de este mercado de pases.

20.50 El local, con todo confirmado

Raúl Antuña, el entrenador de de San Martín, tiene listo el equipo para recibir a River. Sus once titulares serán Matías Borgogno; Alejandro Molina, Luciano Recalde, Rodrigo Cáseres, Esteban Burgos; Nicolás Pelaitay, Nicolás Watson, Juan Cavalaro y Marco Iacobellis; Tomás Fernández y Federico Anselmo. El elenco cuyano aún no ganó en el torneo Apertura, y suma tres puntos, producto de tres empates.

20.45 River en San Juan, al instante

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que River y San Martín, de San Juan, sostendrán desde las 21.30 en el estadio Hilario Sánchez, de esa provincia cuyana. Dirigirá Andrés Gariano y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.