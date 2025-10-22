Riquelme busca DT para 2026: en Uruguay aseguran que se contactó con Diego Aguirre

Quién es Diego Aguirre, el DT que sería el apuntado por Riquelme

La trayectoria del técnico de 60 años es extensa: comenzó su carrera en 2002 en Plaza Colonia, pasó por Aucas y luego desembarcó en Peñarol, donde vivió cuatro etapas (2003-2005, 2009-2010, 2010-2011 y 2023 hasta la actualidad). También dirigió a la Selección Sub-20 de Uruguay y acumuló experiencia en clubes de renombre: Internacional, Atlético Mineiro, San Pablo, Santos y San Lorenzo, donde condujo 57 partidos y llevó al equipo hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017.