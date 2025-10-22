Dos cancilleres en 20 meses de gestión: otra prueba de la inestabilidad del Gabinete de Javier Milei

Gabinete de Javier Milei sufrió este miércoles su enésima baja desde diciembre de 2023, ahora con la renuncia de Gerardo Werthein, que dejó su cargo al frente de Cancillería a casi un año de asumir en reemplazo de Diana Mondino. El, ahora cona casi un año de asumir en reemplazo de Diana Mondino.

al menos 15 funcionarios de diversos ministerios dieron el portazo antes de llegar a diciembre. La partida de la excanciller fue el punto final a un primer año de gestión libertaria en el que

Más allá de los casos de Eduardo Chirillo -exsecretario de Energía- y de Francisco Sánchez -otrora secretario de Culto- que manifestaron abiertamente su deseo de renunciar, el resto dejó su puesto en medio de fuertes polémicas, ya sea por correrse del «guión» libertario, como ocurrió con Mondino, o por quedar expuestos en casos de corrupción.

Tal fue el caso de Diego Spagnuolo al frente de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien todavía es investigado por la justicia federal por el supuesto cobro de coimas en la compra de medicamentos, una maniobra que habría favorecido a la hermana y mano derecha de Javier Milei, Karina Milei, quien sigue firme en su cargo.

Diego Spagnuolo, Eduardo “Lule” Menem, Karina Milei y Martín Menem Pero mientras Diana Mondino dio un paso al costado en noviembre de 2024 tras su fallido voto a favor de Cuba en las Naciones Unidas, el motivo de Gerardo Werthein para presentar su renuncia todavía se mantiene en las sombras, a pesar de que hasta Javier Milei deslizó que podría haber cambios en el Gabinete.