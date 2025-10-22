DOS CANCILLERES EN 20 MESES DE GESTIÓN: OTRA PRUEBA DE LA INESTABILIDAD DEL GABINETE DE JAVIER MILEI
Diana Mondino dejó Cancillería en noviembre 2024 y Gerardo Werthein dio por concluida su tarea este miércoles, después de 11 meses en el cargo.
Pero mientras Diana Mondino dio un paso al costado en noviembre de 2024 tras su fallido voto a favor de Cuba en las Naciones Unidas, el motivo de Gerardo Werthein para presentar su renuncia todavía se mantiene en las sombras, a pesar de que hasta Javier Milei deslizó que podría haber cambios en el Gabinete.
A esa falta de respaldo se le sumaría la presión del aparato digital alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo, y la acusación de Karina y Javier Milei sobre la posible «filtración» de información sensible a la prensa.
“Parece que cantó quiero vale cuatro y quisieron”, ironizaron fuentes libertarias al respecto, y por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto está vacante, de nuevo.
«Todos los dias me renuncian, es insólito», protestó este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su visita a la Bolsa de Valores de Córdoba.
El funcionario clave de Javier Milei también pasó 2025 compartiendo asados de despedida con funcionarios de Economía que se retiraron en medio de una reestructuración, pero descartó de plano un posible cambio de plan económico «independientemente del resultado» de las elecciones legislativas de este domingo.