RÍO BERMEJO: CRECIENTE ORDINARIA EN LAS COSTAS CHAQUEÑAS CON PERSPECTIVAS A LA BAJA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

La Administración Provincial del Agua (APA) informó que el río Bermejo se encuentra en creciente frente a las costas de la provincia del Chaco, como consecuencia de importantes lluvias registradas en la alta cuenca.

Desde el organismo indicaron que se trata de una creciente ordinaria que está generando desbordes en sectores rurales de El Sauzalito, lo que provoca anegamientos en algunos accesos a parajes de la zona. No obstante, estiman que el río comenzaría a entrar en bajante en los próximos días.

Según el informe periódico emitido por la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), los ríos del Alto Bermejo, Grande de Tarija, Iruya-Pescado y San Francisco se encuentran en descenso, mientras que los niveles en la estación Puerto Lavalle y en el tramo inferior continúan en alza.

En tanto, el pronóstico a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé precipitaciones abundantes en la cuenca durante los próximos dos días, lo que refuerza la estimación de que el nivel del río comenzaría a descender progresivamente en las costas chaqueñas.

Desde la APA señalaron que se mantiene el monitoreo permanente del comportamiento del río y el seguimiento de la situación en las zonas afectadas, a fin de anticipar posibles complicaciones y brindar información actualizada a las comunidades.

