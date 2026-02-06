EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER EL HOSPITAL PERRANDO

En línea con las políticas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero, que posicionan a la salud como uno de los pilares de la gestión, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, recorrió el Hospital “Dr. Julio C. Perrando” junto a su equipo técnico para supervisar los avances en obras vinculadas a la incorporación de nuevo equipamiento médico, en articulación con el Ministerio de Salud del Chaco.

Durante la recorrida, el funcionario destacó la importancia de las intervenciones que se están ejecutando en el principal centro sanitario de la provincia. “Estas obras no son solo paredes o equipos nuevos, son mejores condiciones para los trabajadores y para atender a la gente”, expresó Domínguez.

En este marco, las obras se desarrollan por etapas e incluyen la adecuación de sectores estratégicos del servicio de diagnóstico por imágenes, lo que permitirá acompañar la incorporación de nueva tecnología, mejorar la calidad de atención a los pacientes y optimizar el funcionamiento del hospital.

Asimismo, se avanza con la instalación de equipamiento médico y sistemas de digitalización de última generación, entre los que se destacan equipos de Rayos X digitales, mamógrafo digital con tomosíntesis, ecógrafos y sistemas integrales para la gestión de imágenes, fortaleciendo la capacidad diagnóstica del establecimiento.

Estas intervenciones forman parte del trabajo coordinado entre distintas áreas del Gobierno provincial, orientado a modernizar la infraestructura sanitaria, incorporar tecnología y garantizar mejores servicios de salud para todos los chaqueños.

