RICARDO LAZDIN: «CAPITANICH TIENE MÁS PLATA QUE MESSI PERO NO PONE UN PESO PARA LA CAMPAÑA»

Ricardo Lazdin quien integra el noveno lugar de candidatos a diputados del frente “Chaco Primero” en una nota con Cesar Medina de Radio Fan se refirió a su acompañamiento a la lista de candidatos a diputados que lleva en primer lugar a Atlanto Honcheruk y en segundo a lugar a Magda Ayala.

Haciendo referencia a su participación en el Frente Chaco Primeros sostuvo, “Esta decisión tiene raíz en que en el Partido Justicialista no se pudo seleccionar a los candidatos de manera normal, otra vez se seleccionaron los candidatos a dedo, en los primeros lugares no hay un solo representante del Partido Obrero.”

Y agregó, “Se volvieron a elegir a dedo a los candidatos, Capitanich tiene más plata que Messi pero no pone un peso para la campaña, entonces pone a gente que le pueda bancar la campaña, en la lista de Capitanich no hay ningún seco”

“Por estas cuestiones decidimos acompañar la lista de Magda Ayala, tiene que ver con apoyar y no tanto con una candidatura con pretensiones, estoy en el puesto nueve pero significaba acompañar a nuestro candidato que está en el tercer puesto” Explicó.

En paralelo comentó que solicitaron internas al presidente del partido, “Hasta el último día pedimos internas, los consejeros incluso se le burlaron de Magda Ayala, esto provocó más enojo en la militancia”

“Capitanich había puesto a los Coki Boys, acomoda gente que tiene cero militancias que no sabe lo que es un pueblo y estaban primeros en la lista, son los que más daño les han hecho al peronismo y que algunos incluso llevaron a perder la provincia, todo esto provoca rechazo” Enfatizó.

“Hay un disconformismo dentro del Justicialismo y hay que hacerlo notar, creo que varios que están en los primeros lugares no van a asumir, además de Capitanich, hay algunos intendentes que creo que no van a asumir, y por ello algunos apuntaron al cuarto o quinto lugar sabiendo que los de arriba no asumirán” expuso.

En este marco también señaló, “Estoy molesto porque en estos momentos tan críticos para la provincia y el país, no se puede vivir de esta manera, no se puede jugar con la militancia así y decir que hay una sola oposición, es hacer un caldo gordo, deja caliente el hecho de que pudimos haber construir una oposición seria y responsable, priorizando al amiguismo y otras cosas”

Lazdin sostuvo que han comenzado con la campaña, “tenemos una amplia representación territorial en la provincia, estamos ejecutando el plan de campaña, será difícil porque tendremos que luchar contra dos aparatos económicos muy grandes, nosotros lo vamos a hacer a pulmón, con ganas y corazón.”

En paralelo aseguró que la alianza de Capitanich beneficia al frente Chaco Puede, “La alianza con el sector de Gustavo Martínez favorece nos favorece, la gente está enojada, escuchábamos incluso hasta hace unas semanas que Gustavo Martínez era lo peor y el sábado aparecen abrazados y con la mujer de Martínez entrando en la lista”. “A Eli Cuesta pareciera que la están preparando para presentarla en un concurso de belleza mis universos, la militancia no es tonta, fue un manotazo de ahogado entre los dos, saben que se les viene el agua y por eso priorizan a gente que pueden pagar una campaña y dejan afuera a los verdaderos militantes”

Por ultimo no descartó la posibilidad de que Magda Ayala sea candidata a Gobernadora de la provincia en las próximas elecciones, “creo que Magda Ayala es la figura que emerge de este grupo, pero también hay otras figuras que emergen en este grupo, pero hasta el momento la máxima figura es Magda, creo que tiene todo para llegar a ser gobernadora en un futuro.”

FUENTE: RADIO FAN