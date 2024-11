Revés para el Gobierno: la Justicia falló a favor de Chiqui Tapia y quedó confirmado como presidente de AFA

El titular de la IGJ, Daniel Vitolo, advirtió que lo ocurrido en Ezeiza «no tiene ninguna validez» y es «irregular». Por tal motivo, la AFA realizó una presentación en la Cámara de Apelaciones en lo Civil a la resolución de la IGJ y la pelota quedó entonces del lado de la Justicia.

En medio del conflicto entre la AFA y el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a Tapia por haber logrado la reelección.

Finalmente, la Cámara Civil falló este viernes a favor de la reelección de Tapia, que cumplirá otro mandato al frente de la casa madre del fútbol argentino hasta 2028, poniendo fin a la discusión.

El fallo de la Justicia a favor de Claudio ‘Chiqui’ Tapia

El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil señala que «no puede dudarse (…) de la eficacia del acto asambleario» y considera que la impugnación de la IGJ «adolece de razonabilidad y motivación».

«Las razones en que presuntamente intenta darle sustento resultan meramente aparentes ya que no sólo la convocatoria al acto asambleario no emerge -según sus propios antecedentes- como violatoria del estatuto sino que, menos aún, se advierte contrario o lesivo de los derechos de los asociados. No sólo eso, sino que a partir de la inobservancia de brindar oportunidad a la entidad a ejercer su derecho de defensa, se concluye en la ilegitimidad de la resolución impugnada», indica el escrito.