REVELARON QUE EL DOBLE HOMICIDA DE RECONQUISTA CONVIVIÓ CON UNO DE LOS CUERPOS EN EL MEDIO DE SU CASA

Todo se descubrió luego de que el presunto autor le confesara el hecho a su madre. (Foto: Gentileza Infoaguilares)

El doble homicidio de Carol Mora (21) y Martín Blanco (35), presuntamente a manos del exnovio de la joven, sumó un nuevo capítulo estremecedor en las últimas horas. Es que la justicia reveló el macabro gesto que tuvo Hernán Imhoff (49) luego de asesinar al novio de su expareja.

La cronología de los hechos continúa bajo la lupa, pero los investigadores ya tienen una sólida hipótesis sobre el caso: sostienen que Imhoff asesinó a golpes a su expareja y luego mató a balazos al actual novio de ella.

La teoría que sostienen es que Imhoff organizó una fiesta para atraer la llegada de Mora. Una vez terminada la reunión en su casa, la asesinó y comenzó a pensar qué hacer con el cuerpo de la joven de 21 años.

En ese interín es que Blanco llegó a la casa de la calle Misiones al 2700, debido a que Carol no respondía ni los mensajes ni las llamadas. El presunto doble homicida lo asesinó de tres balazos y dejó el cuerpo en la casa.

Las mecánicas de los crímenes surgen a raíz de las primeras pericias de los cuerpos de las víctimas. Mora tenía el cráneo fracturado y Martín tenía dos disparos en la zona del hombro izquierdo y uno en la espalda.

Un hombre mató a su expareja y a un amigo durante una fiesta en su casa en Reconquista: su madre lo delató. (Foto: Facebook)

Con las dos víctimas en su casa, el hombre de 45 años tomó una macabra decisión: envolvió el cuerpo de su expareja en frazadas, lo subió a su auto Audi —al que le quitó la rueda de auxilio con el objetivo de ganar lugar— y lo descartó semidesnudo a la vera de la Ruta provincial 31.

Con el cuerpo del supuesto novio de Carol, tuvo un macabro gesto aún más escalofriante: decidió convivir durante horas con el cadáver en el medio de su casa.

Una vez descartado el cuerpo de su expareja y con el de Blanco en su casa, le confesó a su madre, Nilda Goi, que había cometido un doble asesinato. La mujer no dudó y lo denunció.

Los agentes de la Policía de Santa Fe lo detuvieron a Imhoff en la casa. En la misma casa donde encontraron, unos metros más adelante, el cuerpo de Martín Blanco. También secuestraron tres armas de fuego y varias vainas servidas.

Más tarde encontraron el cuerpo de Mora, a la vera de la Ruta Provincial 31, a unos 15 metros del trazado de la autovía. El cadáver estaba tal y como lo había dejado Imhoff: semidesnudo y atado con frazadas.

Luego de que se conociera el crimen, trascendieron antecedentes de violencia de género del acusado, mientras que la familia y los allegados de la expareja convocaron para este martes una marcha de antorchas para reclamar justicia.

Imhoff, mientras, permanece detenido y será imputado en breve por la fiscalía. Está acusado por el delito de doble homicidio agravado.