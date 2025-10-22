RESISTENCIA: PATRULLA PREVENTIVA INTERVIENE EN TRES HECHOS: DETENIDOS Y BIENES RECUPERADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una moto recuperada antes que el dueño realice la denuncia.



En el transcurso de la madrugada, la División Patrulla Preventiva Metropolitana llevó a cabo tres procedimientos en distintos sectores de la ciudad, logrando la demora de cuatro personas involucradas en presuntos ilícitos y el secuestro de diversos elementos.

A las 2:15, en la intersección de las calles Arbo y Blanco con Seitor, agentes intervinieron ante una denuncia por hurto en una obra en construcción. Dos hombres, de 34 y 38 años, fueron demorados. Tenían dos Reglas de albañil de hierro de 2.50 mts, una cuchara de albañil, dos baldes de albañilería, una bacha y un filtro de albañil.

Los sujetos fueron trasladados a la Comisaría Tercera de Resistencia, alojados en la causa supuesto hurto.

A las 4:30, en Av. Laprida y Av. Italia, demoraron a un hombre de 37 años que se encontraba promoviendo desorden. En su poder se halló un kit de seguridad vehicular que incluía: chalecos refractarios, balizas, un matafuego y otras herramientas.

El demorado no pudo justificar la procedencia de los objetos, que fueron secuestrados y remitidos a la Comisaría Octava de Resistencia.

Finalmente, a las 5:00, en calle Juan de Dios Mena 370, los efectivos observaron a un joven de 26 años arrastrando una motocicleta marca Bajaj Rouser 160 cc, con signos de violencia en el llavero de encendido. El sujeto no pudo justificar su accionar ni acreditar propiedad del rodado, que fue secuestrado y entregado a la comisaría Tercera de Resistencia.

Horas más tarde, el propietario del vehículo, un joven de 24 años, realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera Metropolitana.

