BARRANQUERAS: POLICIAS APREHENDIERON A UN JOVEN QUE TENIA PEDIDO DE CAPTURA

El ciudadano tenía una causa por Supuesto Robo.

En la mañana de este miércoles, el personal de la Comisaría Tercera de Barranqueras, al estar realizando recorrida de prevención por calle Carlos Hardy al 4.000 aproximadamente en la ciudad portuaria, demoró a un joven de 22 años que circulaba por la zona.

Al momento de consultar sus datos a través del Sistema de gestión Biométrica (Si.Ge.Bi), detectaron que tenía un pedido de aprehensión desde el mes de septiembre de este año por parte de la Cámara Tercera en lo Criminal por una causa por “Supuesto robo agravado por escalamiento en grado de tentativa”.

Posteriormente, los agentes al consultar con la Magistratura Interviniente dispuso que el ciudadano sea trasladado ante los estratos judiciales para resolver su situación.

