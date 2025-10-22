ESPAÑA: APARECIÓ SANA Y SALVA MARIANA LENS Y LA POLICÍA CONFIRMÓ QUE SU «AUSENCIA FUE VOLUNTARIA»
La madre de la joven que estaba desaparecida desde hacía más de una semana en España, recibió un llamado de una comisaría en Mallorca. Le aseguraron que la joven estaba bien, con ellos, y descartó una desaparición forzada.
Tal como tenía previsto hacer, Gabriela viajará este mediodía a España para verificar en persona lo que le dijeron en el misterioso llamado y poder hablar en persona con su hija.
«Según ha informado el Grupo de Homicidios y Desaparecidos, la mujer se encuentra bien y realiza su vida con total normalidad, disponiendo de su libertad de movimientos como persona mayor de edad», consignó ese medio mallorquín.
Las mismas fuentes precisaron que la ausencia fue voluntaria, y que en ningún momento estuvo retenida ni en situación de riesgo. Con esta intervención, la Policía Nacional dio por cerrado el caso, tras haber activado los protocolos habituales en situaciones de desaparición.