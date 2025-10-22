ESPAÑA: APARECIÓ SANA Y SALVA MARIANA LENS Y LA POLICÍA CONFIRMÓ QUE SU «AUSENCIA FUE VOLUNTARIA»

Paola Mariana Lens viajó a Palma de Mallorca

Después de varios días de angustia, la familia de Paola Mariana Lens, la joven argentina de 26 años que había viajado a España por una oferta laboral y estaba desaparecida desde el 14 de octubre pasado, recibió este miércoles un llamado desde una dependencia policial de Mallorca que le informó que la joven se encontraba allí, “en buen estado”.

De acuerdo al relato de Gabriela, la madre de Paola Mariana, los efectivos no brindaron más detalles y tampoco le permitieron comunicarse directamente con su hija.

Tal como tenía previsto hacer, Gabriela viajará este mediodía a España para verificar en persona lo que le dijeron en el misterioso llamado y poder hablar en persona con su hija.

La joven, de 26 años, había viajado a España para trabajar como niñera para una familia que vive en Mallorca.

Según consignó Mallorca Diario este miércoles, la Policía Nacional confirmó que pudo ubicar sana y salva a Paola Mariana y descartó una desaparición forzosa durante esta más de una semana que estuvo incomunicada con su familia.