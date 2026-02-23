REVELARON CUÁL ES LA RAZA DE PERRO MÁS INTELIGENTE

Un reciente estudio de la Universidad de Montpellier desafía la idea de que el tamaño del cerebro determina la inteligencia en los perros. Analizando 1.672 canes de 172 razas, los investigadores concluyeron que las razas toy, como los chihuahuas, pugs y pomeranias, son las más inteligentes.

El hallazgo se basa en que estos perros pequeños poseen un volumen endocraneal mayor en proporción a su cuerpo, lo que influye en su capacidad de memoria y aprendizaje. Contrario a lo que se pensaba, los perros entrenados para tareas específicas, como los de asistencia o trabajo, tienen cerebros relativamente más pequeños.