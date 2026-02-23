INSSSEP PRESENTARÁ ESTE VIERNES SU NUEVO PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos, INSSSEP, presentará este viernes 27 de febrero su nuevo programa de salud cardiovascular, una iniciativa que brindará una atención integral centrada en la prevención primaria y secundaria de las enfermedades cardiovasculares (ECV).

La propuesta marca un cambio de enfoque en la atención de la salud del corazón, incorporando criterios científicos, seguimiento clínico y un abordaje multidisciplinario. Con este nuevo esquema, el organismo apunta a mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de sus más de 288.000 afiliados.

El presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, explicó que el plan anterior estaba centrado casi exclusivamente en la entrega de medicamentos sin un adecuado control o monitoreo de los pacientes. “Pusimos en análisis el plan porque encontramos múltiples dificultades para hacer controles adecuados. Se trataba solo de entregar medicamentos sin costo para el afiliado, pero un plan de salud va mucho más allá de eso”, señaló.

Meneses destacó que el nuevo programa representa un paso importante hacia una atención cardiovascular moderna, enfocada en resultados clínicos concretos y en el seguimiento del estado de salud de cada afiliado.

“El objetivo es medir el impacto real en los pacientes: cómo les va con el plan, cuál es la evolución clínica y cómo reducimos los eventos cardiovasculares”, afirmó.

El programa abandona el modelo centrado únicamente en fármacos y adopta un enfoque integral alineado con recomendaciones internacionales de prevención cardiovascular, como las de la Organización Mundial de la Salud, que señalan que hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse mediante el control de los factores de riesgo.

Equipo multidisciplinario y seguimiento integral

El nuevo Plan Cardio contará con un equipo profesional integrado por:

-Cardiólogo: realizará la evaluación inicial y el seguimiento del paciente, incluyendo estudios como electrocardiograma, ecocardiograma y prueba de esfuerzo cuando corresponda, además del control de los objetivos terapéuticos.

-Médico generalista o clínico: coordinará la atención integral del paciente y el manejo de comorbilidades como diabetes, obesidad o tabaquismo.

-Nutricionista: diseñará un plan alimentario personalizado basado en modelos como la dieta DASH o mediterránea, con reducción de sodio, mayor consumo de frutas, verduras y control del peso.

-Especialista en actividad física: indicará un programa de ejercicio supervisado, con al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y entrenamiento de fuerza dos veces por semana.

Desde el organismo informaron también que el programa continuará garantizando la cobertura de medicamentos cardiovasculares esenciales -como estatinas, antihipertensivos, antiagregantes y betabloqueantes-, pero con controles más estrictos para evitar la polifarmacia inapropiada.

En el análisis del plan anterior se detectaron situaciones en las que algunos afiliados retiraban hasta 14 cajas mensuales del mismo principio activo sin supervisión médica, lo que generaba riesgos de interacciones y efectos adversos, además de un gasto estimado de 1.300 millones de pesos mensuales en un grupo reducido de pacientes sin seguimiento de resultados clínicos. Con la implementación del nuevo Plan Cardio, el INSSSEP busca reducir la carga asistencial, optimizar recursos y, principalmente, mejorar la sobrevida y la calidad de vida de las personas con riesgo o enfermedad cardiovascular en la provincia.

