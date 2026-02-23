EN EL OPERATIVO VACACIONES SEGURAS INCAUTARON UN AUTOMOVIL CON PEDIDO DE SECUESTRO DURANTE UN CONTROL EN RESISTENCIA

El vehículo tenía un pedido desde junio de 2021.El procedimiento se concretó en la mañana de este lunes sobre avenida Las Heras al 1700 aproximadamente, cuando personal del Departamento Operaciones Estratégicas Lince y el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, realizaban tareas de identificación de personas y control de vehículos en el marco del operativo “Vacaciones Seguras”.En ese contexto, los efectivos demoraron un automóvil marca Fiat, Uno, que era conducido por un hombre de 34 años.El conductor exhibió una cédula de identificación del automotor a nombre de otra persona, junto con su DNI y licencia nacional de conducir.

Al verificar los datos del rodado a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató que el automóvil presentaba un pedido de secuestro activo, vigente desde el 11 de junio de 2021, cargado por la Policía Federal Argentina.La medida judicial está vinculada a una causa por “Daños y perjuicios y daño moral por accidente de tránsito”, tramitada ante el Juzgado Civil y Comercial N° 16 de la Primera Circunscripción de Resistencia.

Ante esta situación, el conductor fue trasladado en carácter de conducido hasta la División Medicina Legal y posteriormente a la comisaría jurisdiccional, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y quedó a disposición de la Justicia.

El vehículo fue secuestrado

