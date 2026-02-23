Extensión Universitaria Buscarán en futuros profesionales de la salud una bacteria con gran poder de infección

Entre el 17 y el 60 por ciento de los estudiantes de carreras de Ciencias de la Salud pueden ser portadores de la bacteria Staphylococcus aureus en sus fosas nasales, según estudios internacionales. Un equipo de la FaCENA analiza esta realidad, tomando muestras de alumnos de instituciones de Corrientes y Chaco para determinar prevalencia, factores de riesgo y resistencia antibiótica de esta bacteria que puede estar implicada en infecciones hospitalarias.

Un Proyecto de Extensión Universitaria de la cátedra de Microbiología General de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, buscará en estudiantes que se forman en carreras relacionadas con Ciencias de la Salud, si están portando – sin saberlo- una bacteria que causa infecciones.

El proyecto se denomina «Staphylococcus aureus: Portación nasal, factores de riesgo y sensibilidad antibiótica en estudiantes de carreras biomédicas» y amplía una investigación que el equipo realizó durante 2024.

Bajo la dirección de la Dra. María Viviana Bojanich, la codirección de la Bioq. María Cecilia Castro, la coordinación de las docentes Mgter. María de los Ángeles López y Mgter. María de los Ángeles Sosa y la colaboración de estudiantes avanzados de Bioquímica y de profesionales de las instituciones involucradas, se tomarán muestras nasales de estudiantes de Bioquímica, Medicina, Enfermería y Tecnicaturas en Análisis Clínicos, para saber cuántos portan la bacteria Staphylococcus aureus en sus fosas nasales.

Una bacteria que vive entre nosotros. Staphylococcus aureus coloniza la piel y la nariz de personas que no presentan síntomas. Estos portadores actúan como reservorios que pueden transmitir el microorganismo a otros, un fenómeno que los especialistas llaman «diseminación horizontal». La bacteria puede causar desde infecciones leves hasta cuadros que incluyen neumonía, sepsis y endocarditis.

Los datos indican que entre el 20 y el 30 por ciento de la población general porta la bacteria en la nariz. En estudiantes de carreras de salud, los porcentajes varían entre el 17 y el 60 por ciento según diferentes estudios. Las razones de esta variación tienen que ver con factores como la exposición en hospitales, los hábitos de higiene y el contacto con pacientes.

Resistencia a los antibióticos. Las cepas resistentes a meticilina, conocidas como SARM, generan otra preocupación. Estas cepas presentan resistencia a múltiples antibióticos, lo que reduce las opciones para tratarlas. En ambientes hospitalarios, S. aureus figura entre los principales causantes de infecciones que generan alta mortalidad, además de elevados costos económicos y sociales.

El personal de salud y los estudiantes que hacen prácticas clínicas representan una población clave como hospedadores de la bacteria. Su contacto frecuente con pacientes y ambientes hospitalarios aumenta el riesgo de que se colonicen con la bacteria y que luego la transmitan.

Cómo funciona el proyecto. El equipo que forma parte del proyecto de extensión trabajará con estudiantes del último año de las carreras de Bioquímica y Medicina de la UNNE, estudiantes de Enfermería y Tecnicatura de Laboratorio de la Cruz Roja Filial Corrientes, y estudiantes de la Tecnicatura en Análisis Clínicos de la Universidad Popular de Resistencia, Chaco.

La selección será al azar entre quienes acepten participar voluntariamente. El procedimiento incluye la toma de muestras nasales con hisopos estériles y el llenado de una encuesta que recopila datos epidemiológicos y factores de riesgo. Luego, en el laboratorio, se procede al aislamiento e identificación de las muestras positivas.

Charlas informativas. El equipo dictará charlas para alumnos y docentes que participen en el estudio, con el fin de informar sobre los riesgos de la portación nasal de S. aureus y las formas de prevenirla.

Los objetivos incluyen determinar la prevalencia de portación nasal en las diferentes poblaciones estudiantiles, identificar factores de riesgo, caracterizar las cepas aisladas y determinar su perfil de resistencia. Finalmente, el equipo relacionará los valores de prevalencia con los datos epidemiológicos y los factores de riesgo en cada grupo.

Esta iniciativa articula investigación con acciones educativas. Busca que los futuros profesionales de la salud se comprometan de manera activa con la salud pública y el control de infecciones, empezando por conocer si ellos mismos son portadores de una bacteria que puede tener consecuencias en la salud de sus futuros pacientes.

