RECUPERARON UN CAMION BUSCADO POR LA JUSTICIA DE JUJUY, INCAUTARON UNA CAMIONETA ROBADA HACE 4 AÑOS E INTERVINIERON VARIAS CARGAS

Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

👉Pto. Eva Perón

Operadores viales, intervinieron una carga de carbon vegetal por no coincidir peso con lo plasmado en la guia.

👉Paralelo 28

De la misma manera en el puesto caminero Paralelo 28 intervinieron madera de Quebracho por no contar con los sellos policiales de ingreso a la provincia.

👉Makalle

Sus pares del puesto de Makalle, demoraron un camión que transportaba maíz, porque el CPE figuraba inactivo.

Además, secuestraron una camioneta marca Ford modelo Ranger por presentar pedido de secuestro desde fecha 23/11/2022.

👉Charata

Efectivos de la ciudad de Charata, intervinieron una carga de baterias en desuso, compresores y demás por Supuesta infracción a la Ley Prov. N°777-R «Régimen Provincial de Residuos Peligrosos».



Más tarde, incautaron una motocicleta marca Motomel de 150 cilindradas por no coincidir numeraciones de chasis y motor con la página DNRPA.



Además, secuestraron un camión marca Iveco por presentar pedido de secuestro a solicitud de la provincia de Jujuy.

📌Sigebi-Sifcop

En toda la provincia demoraron a varias personas con solicitudes de comparendo y a una persona por posible restricción.

🚨SECUESTROS Y ACTAS DE INFRACCIÓN

Labraron un total de 258 actas varias y 23 alcoholemias positivas.

Retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Incautaron 15 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

